Muere un turista canadiense por un "disparo accidental" en el Parque Kruger de Sudáfrica

El incidente ocurrió en la noche de este miércoles en una zona de pícnic y barbacoas situada cerca de la puerta de acceso de Phabeni, dentro del parque, donde una empresa privada autorizada organiza actividades turísticas.

Según la información preliminar difundida por SANParks, un guía privado vinculado al operador de la concesión habría accionado "accidentalmente un arma de fuego, causando heridas mortales al visitante".

La víctima formaba parte de un grupo alojado fuera del parque y había acudido únicamente para participar en una cena al aire libre organizada por la empresa concesionaria.

Por su parte, la Policía de Mpumalanga (noreste), una de las provincias sobre las que se extiende el parque, informó de que investiga los hechos como "un posible homicidio culposo y manipulación negligente de un arma de fuego".

De acuerdo con las pesquisas preliminares policiales, el turista se acercó al guía mientras este sostenía un rifle y le preguntó "si se trataba de un arma real".

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Mientras el guía le mostraba el arma, ésta se disparó presuntamente de forma accidental y la bala impactó en la parte superior del cuerpo del visitante, que fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

"Las cuestiones relacionadas con la seguridad de las armas de fuego son muy importantes y en este caso continúan las investigaciones necesarias", afirmó el comisario provincial interino de la Policía de Mpumalanga, Zeph Mkhwanazi.

SANParks trasladó sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido y señaló que colaborará con la investigación abierta por las autoridades.

El incidente se produce menos de un mes después de que el Parque Kruger se viera sacudido por otro caso de gran repercusión, cuando dos turistas sudafricanos fueron hallados muertos con heridas de arma blanca en una zona remota de la reserva.

Por ese crimen, considerado entonces el primero de esa naturaleza en la historia del parque, fueron detenidos a principios de junio dos ciudadanos mozambiqueños en una operación policial conjunta entre Sudáfrica y Mozambique.

El Parque Nacional Kruger, que recibe cerca de dos millones de visitantes al año, es uno de los principales destinos turísticos del continente africano y alberga poblaciones de leones, leopardos, rinocerontes, elefantes y búfalos.