Presidente del Parlamento venezolano y líder del antiguo Legislativo se reúnen en Caracas

La reunión tuvo lugar en el Palacio Legislativo, en Caracas, según confirmó EFE, aunque no ofrecieron declaraciones a la prensa.

Previamente, a su llegada al Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, Figuera declaró a la prensa que primero se reuniría con el encargado de negocios de EE.UU., John Barrett, y luego con Jorge Rodríguez.

En este contexto, indicó que está asumiendo una directriz "sobre una agenda que va a permitir a todos los venezolanos y a los medios de comunicación tener libertad de expresión" y que contribuirá a "dirimir las diferencias".

La exdiputada fue trasladada en vehículos de la Embajada estadounidense.

Figuera es la cabeza de lo que considera como el "último" poder "legítimamente" electo en Venezuela, en relación al Parlamento de 2015, que estuvo en control de la oposición hasta 2020, cuando se celebraron nuevas elecciones que no reconoció el antichavismo.

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Sin embargo, un sector de la oposición mantiene una instancia parlamentaria paralela, que ha contado con el apoyo de Estados Unidos, y desconoce a la actual Asamblea Nacional (AN) que ha aprobado leyes este año, como la de hidrocarburos, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero.

El conflicto entre el Parlamento opositor y el chavismo se remonta a 2015, cuando la oposición venezolana logró una histórica victoria en las elecciones legislativas al obtener la mayoría en AN.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió la proclamación de tres diputados de Amazonas -lo que impidió la mayoría calificada de la oposición en la Cámara- y declaró a la AN en desacato, lo que limitó sus funciones.

En 2017, en medio de una oleada de protestas masivas antigubernamentales apoyadas por diputados antichavistas, el Gobierno impulsó una Asamblea Nacional Constituyente, rechazada por la oposición, que asumió funciones legislativas y quedó integrada por representantes afines al oficialismo.

En enero de 2019, la crisis política se profundizó cuando el entonces presidente de la AN, Juan Guaidó, se proclamó mandatario interino al considerar ilegítimo el segundo período de Gobierno de Nicolás Maduro, una decisión respaldada por Estados Unidos y varios países, aunque el chavista conservó el control de las instituciones y las Fuerzas Armadas.

En 2020 se realizaron nuevas elecciones legislativas y el chavismo obtuvo la mayoría absoluta de los escaños, en un contexto marcado por el abstencionismo de la oposición y su denuncia por falta de garantías electorales.

Con la instalación del nuevo Parlamento en 2021, el oficialismo retomó el control formal de la AN, cerrando un período de cinco años de mayoría opositora.