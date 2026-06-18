Putin promete a la ASEAN diversificación energética, cooperación nuclear y fertilizantes

Putin subrayó que la presencia en la capital tártara de las delegaciones de los once países miembros de la ASEAN (Singapur, Laos, Tailandia, Vietnam, Timor Oriental, Malasia, Filipinas, Brunéi, Indonesia, Camboya y Myanmar) demuestra "auténtico interés" en el desarrollo de una "cooperación mutuamente beneficiosa".

"La asociación estratégica entre Rusia y la ASEAN es un importante factor estabilizador en la región de Asia-Pacífico", aseveró el presidente ruso, con ocasión de los 35 años de relación Rusia-ASEAN.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr, cuyo país ostenta la presidencia del bloque, confirmó la voluntad de sus miembros en desarrollar las relaciones con Rusia, aduciendo que "la cooperación y no la confrontación es la mejor vía para la construcción de la paz".

Pese a que el preacuerdo entre EE.UU. e Irán allana el camino para la reapertura del estrecho de Ormuz, Rusia y la ASEAN emitieron un comunicado conjunto en el que acordaron ampliar la cooperación a la hora de garantizar la seguridad y la diversificación de los suministros energéticos.

Los países de la región no quieren volver a verse en la misma situación de crisis como cuando estalló en febrero el conflicto en Oriente Medio, lo que llevó a algunos países como Filipinas a importar con urgencia petróleo ruso por primera vez en cinco años.

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Rusia ofrece a la ASEAN contratos "a largo plazo" de petróleo, gas, gas licuado y energía eléctrica a precios de mercado, señala el documento, que también alude a la necesidad de coordinarse para la creación de reservas estratégicas.

Los planes del G7, apoyados por el presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer nuevas sanciones contra las exportaciones energéticas rusas tampoco arredraron a la ASEAN.

Otro de los puntos es la explotación pacífica del átomo en línea con los principios de no proliferación, lo que incluye la creación de institutos de investigación y la instrucción de personal.

Precisamente, Putin abordó hoy ese asunto con el primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, país muy interesado, al igual que Vietnam, en la construcción de una central nuclear. Ambos países firmaron en Moscú un acuerdo intergubernamental sobre el uso pacífico de la energía atómica.

Además, Putin también se mostró dispuesto a comenzar a exportar fertilizantes y medicinas a la región, ya que la seguridad alimentaria es uno de los problemas más acuciantes entre sus países.

Putin, muy crítico con la presencia de la OTAN en la región de Asia-Pacífico, aseguró que Rusia continuará contribuyendo "por todos los medios" al mantenimiento de la paz y estabilidad en el Sureste asiático. Además, abogó por forjar en la región eurasiática "un sistema de seguridad fiable".

Seguidamente, destacó que Rusia y la ASEAN saludan la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio y también "el trabajo en los parámetros del futuro acuerdo de paz".

Destacó que el hecho de que el documento fuera suscrito "por los jefes de Estado, (el estadounidense Donald) Trump y (el iraní Masud) Pezeshkian, también da motivos para pensar en que éste será un documento serio que siente las bases para futuros acuerdos".

"Esperamos que la situación en Oriente Medio y el golfo Pérsico se estabilice, lo que repercutirá positivamente en los mercados globales de energía y alimentos", afirmó.

Aunque Rusia se benefició de la guerra debido al alza de los precios del petróleo y el levantamiento parcial de las sanciones contra las exportaciones rusas, Putin siempre abogó por un pronto fin del conflicto, al tiempo que calificó de agresión los bombardeos de EE.UU. e Israel.