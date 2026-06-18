Robles responde a EE.UU. que España nunca apoyará guerra sin aval de derecho internacional

Así lo dijo en referencia a las declaraciones hoy del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien volvió a abroncar este jueves a los aliados que no asistieron a Estados Unidos tras la petición de ayuda de ese país para el uso de bases o puertos europeos con el fin de atacar objetivos en Irán, y concluyó que lo ocurrido "fue vergonzoso".

"Fue una guerra que no tenía el apoyo del derecho internacional y precisamente porque estamos comprometidos con la Alianza Atlántica, porque estamos comprometidos con la paz, nosotros no vamos a apoyar nunca ninguna actuación militar que no tenga un apoyo del derecho internacional", dijo Robles en declaraciones a la prensa, durante una reunión de ministros aliados de Defensa.

"Nosotros respetamos la posición de todo el mundo, la posición que ha planteado el secretario de la Guerra de Estados Unidos, pero seguimos pensando que lo importante, y todos los aliados hemos estado en esta línea, es fundamentalmente la unidad porque si no estamos unidos, Rusia sigue la guerra en Ucrania y hay muchos países fronterizos de Ucrania que están viviendo una situación de alarma y de amenaza permanente", señaló.

En ese contexto, la ministra indicó que España es un aliado "fiable, responsable, serio, comprometido" y "coherente", que el año pasado cumplió el objetivo de llegar al 2 %.

"Nosotros desde el principio apoyamos a Ucrania porque era una guerra justa, porque era una guerra legítima, porque tenía el apoyo del derecho internacional y en otros casos, pues hemos entendido que no procedía el uso de las bases precisamente porque no había apoyo del derecho internacional. Creo que no es el momento ya de entrar en polémica", consideró.

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La ministra se refirió al importante esfuerzo de apoyo a la industria de Defensa y a "la participación de más de 3.000 militares españoles en diferentes misiones de la Alianza Atlántica, tanto en el ámbito terrestre como en el ámbito aéreo, como en el dominio marítimo".

Y dijo que durante la reunión algunos países expresaron "preocupación" por los ataques que sufren, sobre todo de drones rusos dirigidos a Ucrania.

Todos hemos puesto de relieve que el mensaje de la próxima cumbre en Ankara tiene que ser un mensaje de unidad, de unidad transatlántica", señaló.

Por otra parte, en relación con el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, Robles dijo que España lo considera positivo y se alegra de que se haya llegado a un principio de acuerdo de paz.

"Nosotros exigimos que sea extensivo al Líbano, donde hay 700 militares españoles que están viviendo una situación muy complicada y muy difícil", añadió.

"Creemos que, por tanto, en esa firma de acuerdo entre Estados Unidos e Irán hay que mirar lo positivo, es esencial y fundamental. Pero no sería un buen acuerdo si no se alcanzara la paz en el Líbano", apostilló.

Preguntada por otra parte sobre si Estados Unidos ha contactado a España para eventualmente revisar la cuestión de las bases, la ministra dijo que esto no ha sucedido.

"No hemos tenido ningún contacto. Todo lo contrario. Es decir, yo he estado visitando la base de Rota. La vida diaria en Rota es continua y permanente, porque los acuerdos están ahí. Además, se prorrogaron tácitamente", señaló.

"Nosotros respetamos la posición de Estados Unidos, pero pedimos también que se respete la oposición de España. Y la oposición de España es una posición muy clara: la utilización de las bases se tiene que hacer siempre con arreglo a los términos del convenio", indicó la ministra.