Rusia y la ASEAN saludan la firma del memorándum entre EE.UU. e Irán

“Saludamos unánimemente el acuerdo entre las partes estadounidense e iraní sobre el cese del conflicto militar y el trabajo en los parámetros del futuro acuerdo de paz”, dijo el presidente ruso, Vladímir Putin, al cerrar la cumbre Rusia-ASEAN.

Destacó que el hecho de que el documento fuera suscrito “por los jefes de Estado, (el estadounidense Donald) Trump y (el iraní Masoud) Pezeshkian, también da motivos para pensar en que éste será un documento serio que siente las bases para futuros acuerdos”.

“Esperamos que la situación en Oriente Medio y el Golfo Pérsico se estabilice, lo que repercutirá positivamente en los mercados globales de energía y alimentos”, afirmó.

Aunque Rusia se benefició de la guerra debido al alza de los precios del petróleo y el levantamiento parcial de las sanciones contra las exportaciones rusas, Putin siempre abogó por el fin del conflicto.

Además de considerar injustificado el ataque de EE.UU. e Israel, que tachó abiertamente de agresión, Moscú condenó la muerte en un ataque del líder espiritual de la república islámica, Alí Jameneí.