Varios drones ucranianos impactan contra una refinería en Moscú en un ataque masivo

"Las fuerzas de defensa aérea continúan repeliendo el ataque masivo. Varios drones lograron alcanzar una refinería de petróleo de Moscú", informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, a través de Telegram.

Sobianin también comunicó que restos de un dron derribado cayeron sobre un centro comercial adyacente al gran polígono industrial donde se encuentran las refinerías de Kapotnia.

El mismo polígono fue atacado el martes por un dron ucraniano provocando un incendio después de que las defensas rusas abatieran 60 aparatos.

El alcalde estimó en más de 190 los drones derribados anoche que tenían la capital rusa como objetivo. Según Tass ello lo convierte en el mayor ataque sufrido por Moscú en dos años.

Sin embargo, la parte ucraniana asegura que Moscú sigue bajo ataque.

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"Ahora esto es la normalidad porque (el presidente ruso Vladímir) Putin no quiere poner fin a la guerra. La refinería en Moscú, tanques arden, todo el cielo está cubierto de humo negro", escribió el responsable de combatir la desinformación del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Andrí Kovalenko, en Telegram.

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, advirtió de daños en otras infraestructuras de dicho territorio que rodea a la capital.

Las autoridades regionales informaron también de 60 drones abatidos en la región de Briansk. Otros 60 fueron abatidos en la sureña Rostov, donde murió una persona y otras dos resultaron heridas en la ciudad de Gúkovo.

El Ministerio de Defensa aseguró haber interceptado un total de 555 drones ucranianos de ala fija en las regiones de Astraján, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Vladímir, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Smolensk, Tambov, Tula, Rostov, Riazán y la región de Moscú.

También derribaron aparatos aéreos no tripulados en la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014, y sobrevolando el mar de Azov.

Durante la noche también se declararon alertas por amenaza de misiles en varias regiones del país y, por primera vez, en la región de Nóvgorod, que se encuentra entre Moscú y San Petersburgo.

Ayer Defensa comunicó haber derribado 172 drones ucranianos.