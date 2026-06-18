Wall Street abre en verde ante el optimismo por el acuerdo entre EE.UU. e Irán

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow se situaba en los 51.819 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,73 %, hasta 7.473 unidades, y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,72 %, hasta 26.208 enteros.

El parqué se mostró optimista en los primeros compases de la jornada ante la expectativa del acuerdo con Irán, si bien el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país persa, Ismail Bagaei, advivrtió hoy de que una eventual negativa de Israel a retirarse del sur del Líbano constituiría una violación del memorando de entendimiento alcanzado entre las partes.

Bagaei dijo que el memorando, firmado anoche por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, incluye compromisos relacionados con la soberanía y la integridad territorial del Líbano.

Teherán interpreta que esas garantías implican no solo el cese de las hostilidades, sino también la retirada total de las fuerzas israelíes de cualquier territorio libanés ocupado, agregó.

Entretanto, los inversores intentan dejar atrás las preocupaciones por una eventual subida de los tipos de interés este año por parte de la Reserva Federal (Fed).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Bolsa cerró este miércoles un 0,98 % a la baja tras la primera reunión presidida por Kevin Warsh, en la que el organismo mantuvo los tipos sin cambios, entre el 3,5 % y el 3,75 %.

El mercado también tiene el foco puesto en la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, que el pasado viernes comenzó a cotizar en el índice Nasdaq.

En los primeros compases de la jornada, las acciones de SpaceX bajaban un 6,86 % y cada título se vendía a 178,66 dólares por acción.

Al margen, Intel subía un 11,45 % después de que Trump anunciara que la empresa se asociará con Apple para diseñar chips en EEUU, mientras que Nvidia y Micron ganaban un 1,39 % y un 6,02 %, respectivamente, tras el inicio de la sesión.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) caía esta mañana un 2,38 %, hasta los 74,96 dólares el barril, mientras el mercado observa atento el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.