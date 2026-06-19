Ataque con drones en Mar Negro deja un muerto en buque con bandera panameña

Según un comunicado de la Dirección General de Marina Mercante de la AMP, se "activó los protocolos correspondientes para recabar información oficial sobre lo sucedido y mantiene comunicación con las partes involucradas y las autoridades competentes con el fin de verificar los detalles del incidente y conocer el estado de la tripulación".

La AMP precisó además que, pese al ataque, la embarcación pudo continuar su travesía.

Como Estado de abanderamiento, Panamá expresó "sus condolencias a los familiares del tripulante fallecido" y deseó una pronta recuperación a los marinos heridos.

Ante la situación de seguridad en la zona, la autoridad marítima recomendó a todos los buques de bandera panameña adoptar las medidas de protección necesarias y, en la medida de lo posible, evitar navegar por aguas ucranianas y rusas del Mar Negro y del Mar de Azov.

Según el parte difundido este viernes por la Fuerza Aérea ucraniana, el ataque contra el buque con bandera panameña formó parte de una ofensiva lanzada por Rusia entre la noche del jueves y la madrugada del viernes con 90 drones de largo alcance contra territorio ucraniano, de los cuales 79 fueron derribados por las defensas aéreas de Ucrania.