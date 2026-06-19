Ataques israelíes marcan una sangrienta jornada en el Líbano antes de nuevo alto el fuego

Desde la medianoche, Israel se ha enzarzado contra el sur del Líbano, especialmente contra las poblaciones de Harouf y Haboush, con 9 y 7 muertos, respectivamente, mientras que al menos dos niños han perdido la vida en Doueir y Arab Salim, también en el sur, de acuerdo con un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés.

Estas acciones coincidieron con ataques de Hizbulá contra las tropas israelíes antes del amanecer, con el argumento de actuar "en defensa propia" después de que avistaran que estaban intentando avanzar por el sur del Líbano en el marco de su invasión de este país, y en los que murieron cuatro soldados.

Según los medios israelíes Haaretz, Ynet y Times of Israel, que citaron a "un alto funcionario israelí" y también medios estadounidenses como CNN y CBS, que citaron fuentes oficiales, Israel y Hizbulá han acordado un alto el fuego que entra en vigor esta misma tarde.

La fuente israelí expresó que la tregua se rompería solo si el grupo libanés ataca al Estado hebreo: "Si Hizbulá ataca, Israel responderá. Seguiremos frustrando las amenazas contra Israel", detalló en declaraciones recogidas por Haaretz.

Igualmente, según constató EFE desde la ciudad de Nabatieh, en el sur del Líbano, los bombardeos continuaban, al tiempo que las sirenas de alerta por posible infiltración de drones de Hizbulá se activaron esta tarde en la comunidad fronteriza israelí de Zarit.

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Hasta el momento, Hizbulá no se ha pronunciado ante esta nueva tregua.

Prácticamente de forma simultánea, el portavoz del Ejército israelí, el general de brigada Effie Defrin, compareció públicamente y aseguró que seguirán con su "misión" en el Líbano "hasta que se les ordene lo contrario".

Esta misma mañana, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en un comunicado que Israel permanecerá en la "zona de seguridad del sur del Líbano el tiempo que sea necesario para proteger a las comunidades del norte".

El cese de las hostilidades en el frente libanés era una de las prioridades y líneas rojas esgrimidas durante las negociaciones de paz entre EE.UU e Irán por parte de Teherán, que consiguió incluirlo en el acuerdo con Estados Unidos, país que ha advertido a Israel de que tiene "respetar" el proceso de paz.

Desde que Hizbulá entró como actor a favor de Irán en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra este país, el pasado 28 de febrero, un total de 3.980 personas han muerto y 12.001 han resultado heridas, según las cifras publicadas hoy por el Ministerio de Salud Pública libanés.

Debido a los ataques de esta jornada contra el sur del Líbano, centenares de vehículos colapsaron la carretera que une la ciudad meridional de Sidón con Beirut.

"Pensábamos que hoy sería un día tranquilo y quisimos volver a nuestra tierra, aunque nos dijeron que no regresáramos todavía", dijo a EFE Ahmed (nombre ficticio), en su coche de regreso hacia su hogar temporal en Baakleen, una pequeña localidad entre Sidón y Beirut.

Ali es otro hombre que se encuentra varado en la carretera con su familia y espera avanzar hacia el norte en busca de refugio, algo que desde el inicio del conflicto ya ha hecho en hasta tres ocasiones, ya que su ciudad, Qalaouiyeh, se encuentra próxima a Bint Jebail, una de las localidades más afectadas por el fuego israelí.

"Regresamos al pueblo el primer día del alto el fuego y nos quedamos, pero hoy han atacado y hemos vuelto a desplazarnos, ya van tres veces que nos desplazamos", dijo a EFE preocupado, pero, al tiempo, con un punto de optimismo: "Confiamos en el alto el fuego, ojalá se solucione y volvamos a nuestra casa, aunque fue bombardeada totalmente".