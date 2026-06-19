Cárcel a dos hombres por atacar propiedades de Starmer en una trama con vínculo ruso

Ambos fueron hallados culpables el lunes de conspirar para dañar bienes tras un juicio con jurado que deliberó durante siete horas y media. Un tercer acusado, Petro Pochynok, de 35 años, fue absuelto del mismo cargo.

Lavrynovych también fue condenado por dos delitos de incendio provocado con imprudencia, relacionados con los ataques cometidos en mayo de 2025.

Durante el proceso, se reveló que el joven fue reclutado en internet a través de la plataforma de mensajería Telegram para ejecutar los delitos a cambio de dinero, por un usuario rusoparlante apodado 'El', cuyo contacto él guardó en su teléfono como 'El Money'.

Este 'coordinador' anónimo le ofreció 3.000 libras (3.470 euros) en criptomonedas a cambio de que los incendios fueran grabados y obtuvieran repercusión mediática, en una operación destinada, según la acusación, a generar miedo e inestabilidad en torno al jefe del Gobierno.

Lavrynovych involucró a su amigo Stanislav Carpiuc para participar en los hechos, por los que no llegó a recibir ningún pago.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El primer ataque por parte de los acusados se produjo el 8 de mayo del año pasado, cuando fue incendiado en el barrio de Kentish Town, al norte de Londres, un Toyota RAV4 que había pertenecido a Starmer.

El 11 y 12 de ese mes hubo otros dos ataques incendiarios: uno contra una vivienda en el barrio de Islington y otro en la antigua casa del primer ministro en Kentish Town, donde residía su cuñada con su familia, que en ese momento dormían.

Al emitir su sentencia, el juez señaló hoy que el ucraniano fue utilizado como "peón" para algún "propósito desconocido" que puso vidas en riesgo.

"Accediste a llevar a cabo esos actos sin sentido a cambio de dinero. No eres un hombre de principios y fuiste fácilmente comprable", afirmó el magistrado.

Aunque durante el juicio no se precisó la identidad de 'El Money', la BBC dijo el lunes que se trata de un diplomático ruso de 23 años llamado Evgeny Lyukshin, que es hijo de un alto cargo y tiene conexiones con los círculos de poder en Moscú.

El 'Financial Times' indicó por su parte que operaba desde Rusia y estaba relacionado con NoName057(16), un grupo de 'hackers' prorrusos que Estados Unidos considera un "proyecto sancionado por el Estado" ruso.