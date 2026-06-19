El ministro de Defensa dice que la soberanía de Venezuela "no es negociable"

"Lo que no es negociable, lo que es inflexible, lo que no muta son nuestras raíces de independencia, nuestro pensamiento militar bolivariano y nuestras ideas de soberanía y de protección a la patria y al pueblo", dijo en un acto oficial transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El alto funcionario encabezó un acto de condecoración de más de 240 oficiales por sus 30 años de servicio en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a quienes señaló como "los custodios de la doctrina y del legado del comandante" y fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

González López fue nombrado el pasado marzo como titular de Defensa por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en sustitución de Vladimir Padrino López, quien estuvo en el cargo desde octubre de 2014, cuando fue designado por Maduro tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer período del hoy depuesto mandatario.

Rodríguez también renovó en marzo la Fuerza Armada Nacional que dejó Maduro, al anunciar la designación de los integrantes del nuevo alto mando militar que, dijo entonces, trabajará junto con González López para garantizar "la soberanía, la paz, estabilidad e integridad territorial" de Venezuela.

Luego del ataque militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero que terminó con la captura de Maduro, Rodríguez asumió el poder como presidenta encargada y comenzó un proceso de acercamiento con Washington en medio de las advertencias del presidente Donald Trump sobre posibles consecuencias en caso de que la mandataria no actuara de forma "correcta".

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La alianza del Gobierno de Rodríguez con la Administración de Trump ha incluido operaciones contra organizaciones criminales como la banda de origen venezolano Tren de Aragua, cuyo líder máximo, Héctor Guerrero, conocido como el 'Niño Guerrero', murió durante un operativo conjunto reciente en una región minera del sureste del país suramericano.

Los países además han establecido distintos acuerdos en materia de hidrocarburos.