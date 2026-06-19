El presidente de Ecuador oficializa la reducción del Gobierno con la fusión de ministerios

En los documentos, difundidos este viernes, el mandatario ordena la fusión del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones; de Agricultura, Ganadería y Pesca y el de Economía y Finanzas, que ahora serán solo uno denominado como Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte y el de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información se unen en el Ministerio de Infraestructura y Tecnología; mientras que los ministerios de Trabajo; Desarrollo Humano y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, se integran dentro del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

Con estas fusiones Noboa redujo los ministerios de 14 a 10, como parte de un "proceso de optimización institucional" que anunció el pasado 3 de junio.

Las carteras de Estado tienen un plazo máximo de 60 días para culminar el proceso de fusión, de acuerdo con los decretos firmados por el presidente.

Cuando se anunció esta medida, la Presidencia anticipó que quien dirigirá el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo será la hasta ahora ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, y que el Ministerio de Infraestructura y Tecnología será liderado por el actual titular de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque.

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Mientras que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano será dirigido por la exsecretaria de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, Cynthia Gellibert.

Esta es la segunda fusión de carteras de Estado que realiza el mandatario en menos de un año, después de que en julio pasado redujo de 20 a 14 los ministerios, y de 9 a 3 las secretarías.

Además, ha realizado otras reformas económicas impopulares con el objetivo de disminuir el déficit fiscal, con la tutela de un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).

Entre ellas están el incremento del impuesto al valor agregado en tres puntos porcentuales, del 12 % al 15 %, y la eliminación del subsidio al diésel.