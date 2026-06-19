El presidente dominicano llama fortalecer la "alianza estratégica" entre el Caribe y la UE

En esta cita, que se desarrolla en el marco del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) Cariforo–UE, el mandatario dominicano reconoció el "liderazgo" de Bruselas en materia de sostenibilidad, trazabilidad y altos estándares de calidad, aunque consideró necesario garantizar que "la transición hacia esos estándares sea acompañada y viable para los productores, especialmente para los pequeños y medianos".

Abinader subrayó que el intercambio comercial entre ambas regiones alcanzó los 5.171 millones de dólares en 2025, mientras que las exportaciones dominicanas hacia el mercado europeo ese año crecieron un 19 %, hasta situarse en 1.158,49 millones de dólares, detalló la Presidencia dominicana en una nota de prensa.

"Estos datos reflejan una relación sólida, pero también nos recuerdan que todavía existe un amplio espacio para crecer, diversificar y agregar mayor valor", aseguró Abinader en la reunión, en la que también estuvieron presentes el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la UE, Maroš Šefčovič; y la secretaria permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre, Theodora Constantinidou.

Esta reunión del Consejo Conjunto Cariforo-UE, que la última vez que se celebró fue en 2017, busca asegurar la implementación del AAE y definir la orientación para fortalecer la relación comercial y de cooperación entre ambas regiones, por lo que "no debe durar otros nueve años más sin reunirse", aseguró Abinader.

Por su parte, el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica señaló en su cuenta de X que en la reunión de este viernes hicieron balance del AAE, dirigido a "conectar a las empresas regionales con las cadenas de valor globales y a impulsar la inversión mutua".

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La cita forma parte de los mecanismos de seguimiento del AAE firmado en 2008 entre la Unión Europea y los países del Cariforo, cuyo objetivo es contribuir a la reducción y eventual erradicación de la pobreza mediante el fortalecimiento del comercio, el desarrollo sostenible y la integración regional del Caribe.

El Cariforo está integrado por los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) y la República Dominicana. Los Estados miembros de la Caricom son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.