El régimen talibán veta el uso de móviles en edificios del Gobierno afgano, según fuentes

"La directiva fue emitida de forma verbal por el respetado Jeque (el Líder Supremo talibán), afirmando que no se deben usar teléfonos inteligentes en las instituciones gubernamentales. Después, algunos departamentos emitieron avisos por escrito para hacer cumplir la prohibición", dijo a EFE un miembro del Ministerio de Defensa de la administración talibán, bajo condición de anonimato.

Según funcionarios familiarizados con la política, la restricción se aplica no sólo a las instituciones militares, sino también a los departamentos gubernamentales civiles, donde se ha instruido a los empleados a no llevar teléfonos inteligentes a sus lugares de trabajo.

"Aunque no se nos comunicó una fecha específica de implementación, se nos ha dicho que no se deben llevar teléfonos inteligentes al lugar de trabajo (oficinas gubernamentales)", dijo a EFE un empleado del Ministerio de Desarrollo Urbano, Samsoor Mashal.

Los vídeos que han circulado en línea en las últimas semanas parecen mostrar a empleados de algunas instituciones gubernamentales destruyendo sus propios teléfonos inteligentes, una acción que ha sido retratada por algunos partidarios como una demostración de lealtad, o (Bayat), al Líder Supremo talibán.

La administración talibán no ha explicado públicamente el por qué de la prohibición reportada. Sin embargo, algunos miembros talibanes han indicado que la medida mejoraría la eficiencia en el lugar de trabajo y evitaría la filtración de documentos oficiales.

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La presunta prohibición sigue a una serie de restricciones que los talibanes han impuesto desde su llegada al poder en 2021.

En septiembre, las autoridades ordenaron un bloqueo de internet que duró más de dos días y que justificaron bajo la prevención de la "inmoralidad", principalmente por una declarada preocupación por la pornografía.

La medidia llega además días después de que se difundieran en internet varios vídeos que demostraron el pasado 9 de junio la violenta represión de una protesta ciudadana en Herat a manos de las fuerzas talibanas, donde se les ve abrir fuego contra los manifestantes. El incidente dejó al menos dos muertos, según la ONU.

Hasta el momento de la publicación de esta noticia, las autoridades talibanes no habían emitido una declaración pública ni habían respondido a EFE para confirmar y detallar el alcance, el cronograma de implementación o la base legal de la reportada prohibición de teléfonos inteligentes.