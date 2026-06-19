El tráfico marítimo en Ormuz muestra signos de recuperación, aunque reina la incertidumbre

Sin embargo, la incertidumbre aún reina ante el calendario de reapertura en el estrecho, por donde pasaba el 20 % del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado, especialmente por las minas marinas y la cancelación de las conversaciones previstas para hoy en Suiza entre Washington, Teherán y los mediadores Pakistán y Catar.

De hecho, la Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, avisó hoy que los buques que quieran cruzar el paso deben seguir informando a la República Islámica y obtener permiso para ello.

La empresa de inteligencia marítima AXSMarine afirmó en su cuenta oficial de X que el cruce de los 25 buques durante la jornada de ayer representa "la cifra diaria más alta desde el 18 de abril, durante una breve reapertura tras el anuncio de Irán de que el estrecho estaba abierto al tráfico comercial. Dicha reapertura fue efímera, lo que convierte la cifra del 18 de junio en la más alta desde ese repunte temporal".

Además, indicó que estos 25 tránsitos "representan más de cinco veces el promedio diario registrado durante los primeros diez días de junio", según el portal, que añadió que antes de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocó el bloqueo del estrecho -primero por Irán y luego, por Estados Unidos- el tráfico comercial rondaba los 110 cruces diarios.

Desde principios de marzo, los datos AIS (Sistema de Identificación Automática) de AXSMarine han verificado 846 travesías individuales de buques graneleros, petroleros, gaseros y portacontenedores, con un promedio de 7,6 travesías diarias.

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Por su parte, el medio especializado Kpler también verificó el cruce de 25 buques, pero aclaró que esto representa "un notable aumento en la actividad marítima diaria".

Apuntó que el tráfico se distribuyó uniformemente "en ambas direcciones, y la mayoría de los buques siguieron las rutas iraníes establecidas", y de entre ellos, se registraron "cinco buques sancionados entre los cruces", al tiempo que no se han confirmado "ataques físicos adicionales desde el 10 de mayo".

"Si bien este incremento en los cruces diarios apunta a una mejora en las condiciones operativas, los detalles de implementación aún sin resolver y la persistencia de cruces no autorizados indican un elevado grado de cautela por parte de los operadores de buques", concluyó.

Justo ayer, las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que levantaban el bloqueo a todos los buques comerciales con destino y origen en Irán tras la firma del acuerdo, aunque hasta el momento no hay datos de cruces durante el día de hoy.

El memorando de entendimiento entre Washington y Teherán estipula la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, así como fija el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva contra el grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Teherán.

También, según el texto del memorando, Estados Unidos e Irán se dan 60 días para cerrar un acuerdo de paz definitivo, que incluiría el tema nuclear, el alivio de sanciones a Teherán y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados.

Entretanto, unos 550 buques mercantes de más de 10.000 toneladas de peso muerto (TPM) deben prepararse para salir del golfo Pérsico, incluidos 160 petroleros, 200 graneleros, 60 portacontenedores y 10 buques de transporte de vehículos, de acuerdo con el medio Lloyd's List.

Ante esta reapertura, la Asociación Internacional de Armadores Independientes de Buques Tanque (Intertanko) ha pedido claridad urgente sobre las medidas prácticas que permitirán garantizar el tránsito seguro de los buques por el estrecho de Ormuz tras el memorando.

"A medida que avanzamos, es necesario recalcar la situación del tránsito por el estrecho de Ormuz. El artículo 5 del memorando de entendimiento establece que no se cobrarán peajes durante los primeros 60 días; sin embargo, el futuro es incierto y lo determinará Irán tras el diálogo con Omán y las conversaciones con los Estados del golfo" Pérsico, señaló en un comunicado el director de Intertanko, Phillip Belcher.

Intertanko, con sede en Londres, considera que debe ser prioritario eliminar todas las amenazas de minas y, una vez finalizado este proceso, los gobiernos involucrados deben emitir un mensaje claro e inequívoco al sector de navegación.