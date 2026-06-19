Guatemala expone ante la CIJ su postura sobre archipiélago disputado por Belice y Honduras

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó en un comunicado que entregó su declaración escrita dentro del plazo fijado por el tribunal de la ONU, que extendió el límite original a petición de Honduras.

Belice demandó a Honduras ante la CIJ en noviembre de 2022 para determinar quién tiene la soberanía sobre este pequeño archipiélago situado en el golfo de Honduras.

Guatemala, por su parte, pidió intervenir en el caso en diciembre de 2023, sosteniendo que también reclama esos mismos cayos en un procedimiento separado que mantiene contra Belice desde 2019, argumentando que cualquier decisión entre sus vecinos afectaría directamente sus propios intereses jurídicos.

La CIJ autorizó por unanimidad la participación guatemalteca el pasado 19 de marzo, al concluir que el país sí posee un interés legítimo que podría verse afectado por el fallo final.

Sin embargo, la intervención es limitada, ya que Guatemala participa como un tercero y no como parte plena del litigio, por lo que el proceso actual no resolverá de inmediato a quién pertenecen los cayos, sino que permite a los guatemaltecos exponer sus razones antes de la sentencia.

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"El Gobierno de Guatemala reafirma su compromiso con la solución pacífica de controversias y el derecho internacional", señaló la cancillería guatemalteca.

Belice y Honduras tienen ahora hasta el 21 de septiembre para responder a los alegatos guatemaltecos.