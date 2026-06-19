Kiev denuncia un muerto y un herido grave en ataque ruso a un barco en el mar Negro

Kuleba dio cuenta también de un segundo ataque contra otro barco comercial de bandera de San Cristóbal y Nieves en el que dos tripulantes sufrieron heridas leves.

“Es otra prueba de que Rusia lleva a cabo una guerra contra la libertad de navegación, el comercio internacional y la seguridad alimentaria global”, dijo en su mensaje Kuleba, que no especificó el tipo de productos que transportan los barcos atacados ni la nacionalidad del marinero muerto y la de los heridos.

Además de los barcos, Rusia también atacó infraestructuras portuarias ucranianas, agregó el ministro, que calificó esta acción rusa de “terrorismo” y pidió una respuesta internacional contundente.

Ucrania ha denunciado en repetidas ocasiones durante la guerra ataques rusos a barcos que cargan y descargan en sus puertos. Las fuerzas de Kiev también han atacado sobre todo en los últimos meses barcos de la llamada flota fantasma rusa que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales y seguir exportando petróleo y otros productos.

Según el parte de este viernes de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 90 drones de larga distancia contra Ucrania, de los que 79 fueron derribados por las defensas ucranianas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una niña de ocho años ha muerto en la ciudad de Pavlograd de la región de Dnipropetrovsk del centro-este de Ucrania a consecuencia del fuego ruso.