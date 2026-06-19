Las bolsas europeas abren dubitativas al posponerse reunión entre EE.UU. e Irán

En la apertura de sesión, mientras que la Bolsa de Madrid es la que más cede, un 0,27 %, y pierde el nivel de los 19.400 puntos con el que volvió a lograr cerrar ayer, Londres se deja el 0,17 %, Milán sube el 0,13 % y Fráncfort y París avanzan el 0,04 % en ambos casos.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, cede el 0,11 %.

Tras terminar ayer con un comportamiento mixto y con caídas en el caso de la Bolsa de Londres, del 1,04 %, y de Madrid, del 0,09 %, que cerró por encima de los 19.400 puntos que alcanzó el pasado miércoles, los mercados muestran dudas al confirmarse que la reunión prevista entre Estados Unidos, Irán y los dos mediadores en las negociaciones para un cese de las hostilidades, Catar y Pakistán, se ha pospuesto.

La Casa Blanca ha afirmado que la delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente, J.D Vance, estaba lista para viajar a Suiza para reunirse con los negociadores de Teherán pero que por problemas logísticos se ha pospuesto.

Entre tanto, el estrecho de Ormuz comienza este viernes a recuperar cierto tráfico marítimo después de que Estados Unidos levantara la víspera el bloqueo al paso tras la firma del memorando con Irán, aunque llevará tiempo la reactivación total de esta vía por la que antes del conflicto pasaba el 20 % del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado.

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El petróleo brent registra una subida del 0,54 % y se sigue moviendo en el entorno de los 80 dólares, en concreto en 80,24, mientras que el west texas intermedaite (WTI), de referencia en EE.UU, sube un 1,48 %, hasta los 77,73 dólares.

El gas natural TTF también registra una subida del 2,61 %, y el megavatio/hora se encuentra en 41,58 euros.

Por el contrario, el precio del oro y la plata descienden, en el caso del primero un 1,99 % hasta los 4.161,6 dólares la onza, mientras que la plata cae un 3,02 %, hasta los 64,34 dólares.

En la jornada de hoy se prevé una fuerte volatilidad por la denominada "cuádruple hora bruja" en la que vencen simultáneamente los contratos de futuros y opciones sobre índices bursátiles y acciones.

Además, los mercados no contarán en esta sesión con la referencia de Wall Street, que permanecerá cerrada por la festividad del 'Juneteenth' que celebra el fin de la esclavitud.

Ayer, la Bolsa de Nueva York cerró con subidas que fueron del 1,91 % para el Nasdaq, del 1,08 % para el S&P 500 y del 0,14 % para el Dow Jones de Industriales.

En Asia, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio registra una moderada alza del 0,12 %, el Kospi surcoreano cae un 0,13 %, la Bolsa de Shenzhen sube un 0,94 %, la de Shanghái cede un 0,43 %, mientras que el Hang Seng de Hong Kong, a falta de cierre, se deja el 1,59 %.

En Japón se ha conocido en esta sesión el dato de inflación que creció un 1,4 % interanual en mayo, por debajo del objetivo del 2 % del Banco de Japón (BoJ) por cuarto mes consecutivo gracias al efecto de los subsidios al combustible en medio del conflicto en Oriente Medio.

En el mercado de bonos, la rentabilidad del alemán a largo plazo sube hasta el 2,952 % y la del español hasta el 3,426 %.