Líderes de la UE discuten sobre el próximo presupuesto y la incertidumbre en Oriente Medio

Los Veintisiete retomaron así sus discusiones tras la sesión de la víspera, marcada por Ucrania y China, en la que acordaron seguir adelante con el proceso de adhesión de Kiev "con un enfoque basado en los méritos", descartando así la vía 'exprés', y apostaron por endurecer el enfoque de la política comercial con el gigante asiático.

Los líderes europeos dedicarán su primera sesión de trabajo del día, que arrancó pasadas las 10.30 hora local (8.30 GMT), al Marco Financiero Plurianual (MFP) del periodo 2028-2034.

Sobre la mesa tienen la propuesta con cifras elaborada por Chipre como presidencia de turno de la UE, que recorta en un 2 % el borrador original que planteó la Comisión Europea el pasado verano, pero que todavía genera una profunda división entre las capitales.

Alemania, Países Bajos, Austria y los nórdicos ven insuficiente esta disminución y consideran que el presupuesto es demasiado elevado.

Por su parte, los 16 Estados miembros que forman el grupo conocido como Amigos de la Cohesión -entre los que se encuentran España e Italia- piden como mínimo mantener el nivel de las ayudas agrícolas y regionales de las cuentas vigentes, para las que Bruselas contempla recortes desde el borrador original.

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"Si queremos construir una economía para las próximas décadas, no podemos hacerlo con el presupuesto de los años noventa", advirtió a su llegada al segundo día de cumbre el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, en referencia a su preferencia por priorizar el gasto en defensa y competitividad frente a la PAC o la Cohesión.

El canciller alemán, Friedrich Merz, también insistió en que la propuesta actual es "demasiado alta" y reiteró su petición de "no contraer más deuda", además de apelar al "espíritu de colaboración" de todos los líderes para poder cerrar un acuerdo para finales de 2026, antes de que comience un año marcado por las convocatorias electorales, especialmente las presidenciales en Francia.

Los líderes también abordarán la situación en Irán, donde pedirán que todas las partes ejerzan la máxima moderación, respeten el alto el fuego y sigan las negociaciones para una paz definitiva, que por el momento no se iniciarán este viernes en Suiza, como estaba previsto, al aducir EE.UU. problemas logísticos para enviar a su delegación.

Se espera que los Veintisiete valoren los esfuerzos anunciados para garantizar la libre navegación cuando se cumplan las condiciones, e instarán a reforzar la operación marítima defensiva europea Aspides, siempre dentro de su mandato, por su potencial para ayudar a estabilizar la región.

Igualmente, dejarán claro que la UE está lista para apoyar la aplicación de un acuerdo entre el Líbano e Israel y exigirán el cese definitivo de las hostilidades, mientras se han registrado este viernes nuevamente al menos 18 muertos en el sur del país por ataques israelíes.

La situación en Gaza y Cisjordania también será abordada, con preocupación por la situación humanitaria y el rechazo al anuncio de Israel de que pretende controlar el 70 % del territorio de la franja, y con un llamamiento a impulsar medidas restrictivas contra los ministros extremistas israelíes que incitan y promueven tales violaciones de los derechos humanos.