Nuevo portavoz argentino asumirá la próxima semana enfocado en comunicar hitos económicos

“Mi agradecimiento al presidente Javier Milei por la confianza para otorgarme esta nueva función. Estaré asumiendo la semana próxima y trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del Gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina”, escribió Ravier en su cuenta de la red social X, al compartir el anuncio de la Vocería Presidencial.

La oficina de comunicación del Ejecutivo había informado minutos antes que Milei decidió designar a Ravier como nuevo vocero presidencial, en reemplazo de Manuel Adorni, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y continuará como jefe de Gabinete de Ministros.

En el comunicado oficial, la Vocería Presidencial señaló que la incorporación de Ravier responde a “la necesidad de contar con una voz especializada para comunicar con claridad y precisión los desafíos, avances y oportunidades de la nueva etapa económica que atraviesa la República Argentina”.

El mensaje agregó que la Vocería estará enfocada especialmente en “comunicar y explicar los principales hitos económicos” del Gobierno de Milei.

“Después de décadas de decadencia y de políticas que condenaron a los argentinos a la inflación, la pobreza y el estancamiento, la Argentina comienza a recoger los frutos del programa económico impulsado por el presidente Javier Milei”, indicó el Ejecutivo.

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Según el comunicado, con “el equilibrio fiscal alcanzado, la inflación en retroceso y la economía recuperando dinamismo”, Argentina “ingresa en una nueva fase de crecimiento y prosperidad”.

Ravier, economista de perfil ultraliberal, es diputado nacional por la provincia de La Pampa para el periodo 2025-2029 y fue director académico de la Fundación Faro, un laboratorio de ideas vinculado a La Libertad Avanza (LLA), el partido fundado por Milei.

La Presidencia destacó su formación académica, con una maestría en Economía y Administración de Empresas en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) y un doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de España.

La designación se produce mientras Adorni enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, en una causa que analiza supuestas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, entre otros elementos.