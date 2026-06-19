Obispos dominicanos expresan su "preocupación" por intentos de legalizar el aborto

La Conferencia del Episcopado Dominicano, integrada por los obispos del país, sostuvo en un documento que los ataques a esos derechos se vienen lanzando desde hace décadas, y que en todas las ocasiones, tanto el legislador constituyente como el ordinario, interpretando los valores e intereses permanentes del pueblo dominicano, los han rechazado en forma sostenida, reconociendo la dignidad innata de la vida humana desde la concepción.

"Propiamente", aseguraron los obispos, "somos de las pocas naciones del mundo, que han rehusado sumarse a esas corrientes propias de la cultura de la muerte, en nombre de un falso sentido del progreso humano, o lo que es peor aún, de las libertades y los derechos de las mujeres", expresó el documento.

Expusieron que pretender que el Tribunal Constitucional "irrespete" o "subvierta" con una sentencia interpretativa la Constitución, de la que es el supremo garante, constituye una acción audaz y de alto riesgo contra el orden constitucional e institucional.

El Tribunal Constitucional, cuyas decisiones son inapelables, dejó esta semana en estado de fallo posiciones presentadas por grupos feministas, universidades y juristas, que plantean incluir en el Código Penal tres consideraciones para permitir el aborto: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto.

El artículo 37 de la Constitución dominicana establece el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte.

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"Los poderes públicos que representan a la nación dominicana, con su identidad cristiana, no pueden permitir que se ataque su soberanía y autodeterminación, para menoscabar su integridad demográfica y territorial, con ataques a la vida humana en cualquiera de sus etapas, así como la destrucción o debilitamiento de la estructura fundamental de la sociedad que es la familia", plantearon los obispos.

Hasta ahora el aborto está totalmente prohibido en República Dominicana, incluso cuando se trata de embarazos producto de una violación o incesto, cuando ponga en riesgo la vida de la madre o cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida, pese a viejos reclamos de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer.

La República Dominicana es uno de los países con las cifras más altas de mortalidad materna en la región, y se estima que cerca del 10% de estas muertes están relacionadas con abortos inseguros, según datos de Naciones Unidas difundidos en 2023.

"La criminalización del aborto es incompatible con las obligaciones internacionales de República Dominicana en materia de derechos humanos. Negar a niñas, mujeres y otras personas embarazadas el acceso al aborto es una forma de discriminación que pone en peligro derechos humanos como el derecho a la vida; a la salud; a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes; a la no discriminación; a la intimidad; y al acceso a la información", denunció en el pasado la organización Human Rights Watch (HRW).