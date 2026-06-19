Partido venezolano respalda negociación entre viejo y actual Parlamento para la transición

En una nota de prensa, el partido señaló como "muy positivas" las conversaciones iniciadas el jueves entre Figuera, cabeza del Parlamento elegido en 2015 y de mayoría opositora, y el presidente del Legislativo chavista, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

El secretario general nacional del MPV, Simón Calzadilla, espera que este proceso permita "una salida a la profunda crisis que padece" el pueblo venezolano.

La formación también expresó su respaldo a Figuera "ante el reto que significa el rol que tiene por delante" y la describió como una mujer que está "siempre en la lucha por una mejor democracia y un mayor bienestar para su país, enfrentando situaciones difíciles y de un alto sacrificio en lo personal".

El MPV, según la nota, aboga por un "diálogo fluido, la construcción de consensos" y la garantía de participación de "amplios e importantes sectores de la sociedad política y la civil".

El partido recordó que, el pasado enero, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en Caracas el día 3 de ese mes, propuso una negociación con la mediación de Washington para lograr una transición, lo que incluye la reestructuración de varias instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por el chavismo- y la liberación de los presos políticos.

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También este viernes, el exgobernador opositor Andrés Velásquez pidió no desenfocarse "del objetivo fundamental: ponerle fin a la tiranía de forma definitiva y restablecer la democracia y la libertad".

El político, quien plantea establecer un cronograma electoral presidencial que dé "certeza y seguridad a la población", ratificó "el liderazgo y conducción" de la nobel de la paz y líder de la oposición mayoritaria María Corina Machado en "todo este proceso hacia la transición democrática".

En una entrevista difundida este viernes con el periodista Luis Olavarrieta, Figuera señaló que uno de los objetivos es conformar un Consejo Nacional Electoral "vigoroso, creíble y transparente".

La opositora regresó a Venezuela el jueves luego de ocho años de exilio, enviada precisamente por el Departamento de Estado de EE.UU. para sostener estos encuentros en el marco de la transición política promovida por la Casa Blanca.

Figuera reconoció este viernes que la nueva tarea "no es" fácil, pero agradeció el "acompañamiento" de Estados Unidos.

El pasado mes, el sector mayoritario de la oposición había propuesto una negociación "seria, firme y responsable" liderado por Machado con el Gobierno interino y el acompañamiento de EE.UU. para "restaurar la democracia" a través de una "elección presidencial libre, transparente y soberana".

El chavismo respondió posteriormente que no estaba planteada una negociación con la oposición mayoritaria y "menos" con Machado.