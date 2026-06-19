Petro dice que se irá tras concluir su mandato y pide a EE.UU. no "asustar" a ciudadanos

"El pueblo de Colombia me eligió a mí hasta el 6 de agosto a las doce de la noche, y no me quedo un segundo más porque yo le obedezco al pueblo. Les dije continuaremos hasta donde quieran, porque el 6 de agosto no me muero ni me dejo matar, como quieren", afirmó Petro en un acto en Villavicencio, capital del departamento de Meta, en el centro del país.

Los colombianos elegirán el domingo en segunda vuelta al próximo presidente entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganador de la primera ronda y favorito en las encuestas, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido de Petro.

El ganador asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto por la tarde para el periodo constitucional 2026-2030.

El mandatario se refirió además a una alerta de la Embajada estadounidense en Bogotá para sus ciudadanos ante posibles manifestaciones y hechos de violencia que podrían registrarse durante y después de la segunda vuelta.

"Le digo a la Embajada de Estados Unidos: deje de asustar a los gringos que viven aquí, porque nada les va a pasar, ni el día de las elecciones ni el 6 de agosto, porque aquí hay un demócrata en el Gobierno. No sé si en el Gobierno de los Estados Unidos", indicó Petro frente a decenas de simpatizantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A tres días de segunda vuelta, el procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, aseguró que existen plenas garantías para los comicios del próximo domingo, aunque advirtió de posibles tensiones políticas posteriores si el resultado de las elecciones termina siendo muy ajustado.

De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %) en la primera vuelta, mientras que Cepeda recibió 9,7 millones de sufragios (40,98 %).