Ucrania abre a sus socios el acceso a la tecnología militar rusa del armamento capturado

"Cada unidad de equipo militar ruso capturada en el campo de batalla no es solo un trofeo. Es una fuente de conocimiento sobre cómo funciona el armamento del enemigo", señaló en su cuenta de Telegram el ministro de Defensa, Mijailo Fedórov.

Indicó que, desde el inicio de la guerra a gran escala en 2022, militares ucranianos, instituciones científicas y centros de investigación han estudiado el equipo capturado para analizar sus componentes, soluciones tecnológicas y puntos débiles.

Eso permite a Ucrania "desarrollar más rápidamente contramedidas eficaces", señaló Fedórov, quien añadió que ahora ese conocimiento se pone a disposición de quienes trabajan para fortalecer la defensa del país invadido mediante el lanzamiento de la plataforma "TrophyLab", un espacio que proporciona a usuarios verificados acceso a información sobre armamento ruso moderno.

Empresas, centros de investigación y gobiernos "de los países del mundo libre" podrán estudiar en detalle misiles rusos y otros sistemas de armamento, promete Fedórov.

"Esto ayudará a encontrar más rápidamente soluciones eficaces para contrarrestar al enemigo y reforzará los esfuerzos conjuntos en favor de la victoria de Ucrania", añadió.

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Ucrania, dijo el ministro de Defensa, está convencida de que el conocimiento sobre las tecnologías del adversario no debe permanecer cerrado, sino servir a quienes crean mecanismos de defensa.

Según Kiev, la plataforma ofrece acceso a los resultados de investigaciones sobre equipos capturados para fabricantes ucranianos de tecnologías de defensa, unidades militares, instituciones científicas y socios internacionales que ayudan a Ucrania.

Los usuarios obtienen acceso a documentación técnica, resultados de investigaciones y análisis sobre armamento ruso moderno, además de a exámenes físicos de muestras capturadas si lo solicitan.

Fedórov explica que se prevén varios formatos de trabajo con estas muestras: desde estudios hasta pruebas que impliquen el desmontaje completo o la destrucción del producto.

"Esto permite a los ingenieros probar sus propias soluciones sobre equipos reales del enemigo y reducir significativamente el ciclo de desarrollo de tecnologías de contramedida", sostuvo.

Indicó que Rusia utiliza contra Ucrania todo su arsenal y que Kiev desmonta estas armas pieza por pieza para conocer la tecnología militar rusa.

"Lo que debía ser su ventaja secreta se está convirtiendo en información abierta para quienes defienden la democracia", afirmó Fedórov.