Al menos 7 muertos en un doble ataque con explosivos en el noroeste de Pakistán

"Una camioneta Datsun privada transportaba pasajeros cuando fue blanco de un artefacto explosivo improvisado (IED). Cinco personas murieron en esa primera explosión. Tras el primer ataque, los habitantes de la zona se reunieron para ayudar a los heridos cuando otro IED explotó cerca de otro vehículo", informó a EFE un oficial de Policía de Bannu, Wahid Khan.

Las explosiones ocurrieron en la localidad de Marka Bera, situada en la subdivisión de Wazir, una región semitribal fronteriza con Afganistán y escenario habitual de choques entre fuerzas de seguridad y grupos insurgentes.

El jefe de la policía local, Yasir Afridi, confirmó la cifra total de víctimas y señaló que las fuerzas de seguridad han acordonado el área ante el temor de que haya más explosivos ocultos.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, calificó de "barbarie" el ataque y atribuyó la autoría de las explosiones a los "brutales Khawarji", el término teológico que Islamabad utiliza para designar a los militantes del TTP o talibanes paquistaníes.

En la misma línea, el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, condenó el ataque y lanzó una advertencia a los "patrocinadores internos y externos" que proveen a los insurgentes de refugio, en una alusión a los talibanes de Afganistán y a la India, a los que acusan de dar apoyo logístico al grupo.

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La provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa ha experimentado un repunte significativo de la violencia armada y los ataques con explosivos desde que los talibanes de la vecina Afganistán recuperaron el poder en agosto de 2021.

El pasado abril, un atentado suicida contra una comisaría causó cinco muertos, mientras que en mayo un asalto insurgente contra un puesto de control en Fateh Khel se saldó con la muerte de al menos quince policías.