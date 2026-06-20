El presidente de Ecuador mantendrá reuniones sobre seguridad e inversión en EE.UU.

Noboa cumplirá una agenda oficial de trabajo en Nueva York entre el 25 y 26 de junio.

"El desplazamiento y las actividades relacionadas con este viaje serán cubiertos íntegramente con recursos privados, sin uso del avión presidencial ni de viáticos financiados por el Estado", subrayó la Presidencia en un comunicado.

Como parte de su agenda, Noboa mantendrá reuniones orientadas al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación internacional en materia de seguridad.

Entre ellas, sostendrá un encuentro con Kristi Noem, para evaluar nuevas acciones conjuntas en el marco de Shield of the Americas, iniciativa hemisférica impulsada por Estados Unidos junto a gobiernos de América Latina para enfrentar las amenazas del crimen organizado transnacional.

Asimismo, el gobernante mantendrá un encuentro con la comunidad ecuatoriana residente en Estados Unidos para compartir los avances de la gestión gubernamental y escuchar las inquietudes de los migrantes, fortaleciendo así los vínculos entre el Estado ecuatoriano y sus ciudadanos en el exterior, reza el escrito.

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La agenda también contempla reuniones con potenciales inversionistas y representantes de sectores estratégicos, con el objetivo de promover oportunidades de inversión, fortalecer la confianza internacional en el Ecuador.

Noboa estuvo en Estados Unidos entre el 11 y el 15 de junio para fortalecer la cooperación en seguridad y lucha contra el crimen organizado transnacional, entre otros temas.

Ese viaje se dio en paralelo al inicio del Mundial 2026, y el gobernante asistió el 14 de junio al primer partido que la selección ecuatoriana perdió 0-1 contra Costa de Marfil. Ecuador que este sábado se enfrentó a Curazao, se medirá a Alemania el próximo 25 de junio.