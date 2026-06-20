Federico García Lorca, homenajeado en Caracas con espectáculo poético-musical

"'Lorca como tú quieras' significa que tiene muchos aspectos desde los que se pueden disfrutar la figura de Lorca. Él era poeta, dramaturgo, era músico y todos esos aspectos se ven reflejados en el espectáculo de hoy", consideró Albacete.

El diplomático subrayó que Lorca era multifacético, ya que componía poemas, tocaba guitarra y piano, y "fue capaz de armonizar canciones populares españolas".

El espectáculo se presentó de cara a los 90 años de la muerte de Lorca -que se cumplen el próximo 18 de agosto-, y combinó música de orquesta y declamaciones de poemas del español.

Entre ellos, fueron recitados 'Verde que te quiero verde…', uno de los más recordados, y también 'La sangre derramada', en un espectáculo musical en clave flamenca que se fusionó con rumba, sevillanas, tanguillo, entre otros, y contó con la participación de bailadoras.

La última función de 'Lorca como tú quieras', estrenado en noviembre de 2024, será este domingo y las entradas están a la venta en plataformas digitales.

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El espectáculo explora el legado literario del poeta español y su faceta como compositor de la música de sus obras de teatro.

Fue dirigido por Alfredo Rugeles y bajo la producción general de Milvia Piazza. Contó con la participación de la Orquesta de Cámara Simón Bolívar y los arreglos musicales de Luis Freites y Pedro Chacón.

En la obra participan Marcia Piña y Roberto Vílchez en el canto y los músicos Luis Freites (contrabajo), Juan Carlos Hernández (percusión), Pedro Chacón (primera guitarra) y Juan Ernesto Velázquez (segunda guitarra).

Federico García Lorca fue un prosista español que nació en Fuente Vaqueros, Granada, y desarrolló una obra marcada por la sensibilidad social y el simbolismo.

Fue fusilado al inicio de la Guerra Civil española y se convirtió en un símbolo de la represión y los desaparecidos durante este conflicto.

Albacete informó esta semana que desde la embajada se ha hecho una "programación amplia" de eventos que incluyen "una serie de obras de Lorca y sobre Lorca" de cara a los 90 años de la muerte del poeta español.