Mundo
20 de junio de 2026 a la - 10:58

Irán bloquea de nuevo el estrecho de Ormuz: tensión en Oriente Medio

La Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, informó ayer que los buques que quieran cruzar el paso deben seguir informando a la República Islámica y obtener permiso para ello.
La Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, informó ayer que los buques que quieran cruzar el paso deben seguir informando a la República Islámica y obtener permiso para ello. Agencia iraní ISNA

TEHERÁN. Irán cerró de nuevo el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el comercio global, en respuesta a los recientes ataques israelíes contra el grupo paramilitar proiraní Hezbolá, en el Líbano. Incertidumbre sobre el acuerdo de paz.

Por AFP

El mando militar central de Irán anunció hoy el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en el sur de Líbano, al considerarlos una violación de su acuerdo con Estados Unidos.

Estados Unidos e Irán habían pactado la rúbrica de un memorando de entendimiento para poner un fin a las hostilidades iniciadas el pasado 28 de febrero, pero la negociación final que debía cumplirse en Suiza finalmente se no se concretó.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, la institución anunció que el estrecho “será cerrado al paso de navíos” y apuntó que este “primer paso es una respuesta al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo”.

La nota también advirtió que, “si la agresión continúa, se planificarán nuevas medidas para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones”.