Irán bloquea de nuevo el estrecho de Ormuz: tensión en Oriente Medio

El mando militar central de Irán anunció hoy el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en el sur de Líbano, al considerarlos una violación de su acuerdo con Estados Unidos.

Estados Unidos e Irán habían pactado la rúbrica de un memorando de entendimiento para poner un fin a las hostilidades iniciadas el pasado 28 de febrero, pero la negociación final que debía cumplirse en Suiza finalmente se no se concretó.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, la institución anunció que el estrecho “será cerrado al paso de navíos” y apuntó que este “primer paso es una respuesta al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo”.

La nota también advirtió que, “si la agresión continúa, se planificarán nuevas medidas para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones”.