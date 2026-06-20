Keiko Fujimori celebra ventaja electoral con simpatizantes mientras el conteo continúa

Ante un auditorio lleno de simpatizantes, la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) aseguró que "los peruanos han demostrado al mundo que siempre podemos, hemos derrotado al terrorismo, hemos derrotado la inflación y ahora vamos a derrotar la delincuencia".

"Ahora podemos decir, y faltan pocos días, ¡sí se pudo!", lo cual desató la algarabía de sus partidarios en la celebración organizada un día antes del día del padre.

La candidata de Fuerza Popular agregó que "se vienen 5 años de grandes retos, estoy segura con que la bendición de Dios, el trabajo y la unidad de todos los peruanos, vamos a salir adelante".

Además, Fujimori recordó a su padre, fallecido en 2024, como "un papá extraordinario" que demostró, más allá de las responsabilidades, que "hay papás que sí cumplen" con sus hijos y su familia.

Con el escrutinio al 99,68 %, los candidatos se encuentran con una diferencia entre ambos de 41.133 votos, pero el candidato Sánchez anunció este sábado que pedirá la nulidad de los votos emitidos en el extranjero por presuntas irregularidades.

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Los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior del cómputo total, de modo que Sánchez lograría el 50,11 % de los sufragios válidos con 40.260 más que Fujimori, que registra el 49,88 %.

Sánchez, que postuló en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), argumentó su intención de anular la votación en el exterior, donde sufragaron unos 300.000 peruanos, por presuntas irregularidades en la cadena de custodia de las actas de sufragio, después de que las autoridades decidiesen que los resultados ya no iban a ser transmitidos de manera digital, sino que las actas debían llegar a Lima para ser contadas.

Hasta la fecha, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha recibido 1.662 actas de votación observadas en la segunda vuelta electoral, las cuales han sido resueltas en su totalidad, pero resta por resolverse el recuento de votos de 24 actas en audiencias públicas, así como la apelación de otras 41 actas.