La reina del tecno pone a bailar a la Plaza de España de Sevilla para saludar al verano

El Icónica Santalucía Sevilla Fest ha programado a De Witte, la reina del tecno, precedida de Andres Campo, uno de los DJ y productores de música electrónica del momento en España.

Campo le daba el relevo puntual a las 23.30 horas y De Witte se metía en el bolsillo al público ya en los primeros acordes de su 'The Techno Code' al que siguieron otros de sus éxitos y remezclas, como 'O Movimento', 'Amor' o la aclamada 'Overdrive'.

En su sesión, de dos horas de duración, la artista se ha hecho una con la plaza que diseñó el arquitecto Aníbal González para la Exposición Iberoamericana de 1929, y con 'A Prayer for the Dance Floor' ha dado cuenta con sus seguidores de que son casi fieles a la estrofa que dice en inglés "el baile es todo lo que tenemos".

Los juegos de luces en el entorno de la plaza y tres pantallas grandes enmarcando el escenario -a veces escrutando la felicidad en el rostro de la DJ- han contribuido al efecto discoteca, por momentos multiplicado con columnas de humo brotando delante de la mesa de mezclas.

Marca de la casa, la belga ha disparado directo al cerebro el ritmo, que era evidente fluía sin solución de continuidad al esqueleto de unos asistentes de edades mayormente entre los 20 y los 50 años.

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Desde la plaza y desde el escenario -las decenas de personas cuyas entradas les han permitido seguir tras ella el concierto-, han respondido con abanicos y móviles en los momentos álgidos, que ella ha recalcado con gestos y bailes.

Nacida en 1992 en Gante, demuestra en el escenario la madurez artística que la ha consolidado como la pinchadiscos tecno número uno del planeta, como la ha clasificado la revista DJ Mag seis años consecutivos.

Su sonido la ha llevado a actuar en escenarios de referencia como Tomorrowland, Coachella, Lollapalooza, Ultra Miami o la Sphere de Las Vegas, al que ahora se ha sumado el de la Plaza de España.

De Witte firmaba sus sesiones DJ con un seudónimo masculino, Raving George, a principios de los 2010, cuando apenas se concebían reyes globales de la pista que no fueran hombres. Hoy tiene su propio sello, KNTXT.

Ha encabezado el cartel de una noche en la que también han marcado el ritmo Raúl Pacheco, Anthony Rother, Gonçalo y Dhuna.

Como telonero estrella, Andres Campo, DJ residente desde 2012 de la sala Florida135 de Fraga (Huesca), daba por su parte buena muestra de sus sesiones con groove, acid y sonidos más contundentes.

Todo ello con un público ya entregado cuando caía el sol ante guiños locales como su remezcla del 'Ringui Dingui' del rapero Kase.O con los sevillanos SFDK.