Los británicos The Prodigy convierten la última noche del Sónar 2026 en una gran rave

A las diez en punto, los de Braintree saltaban al SónarClub, escenario principal del recinto, con 'Omen' como carta de presentación, con una energía y un desacato sostenidos en 'Voodoo People', uno de los grandes palos de sus primeros años.

Las melodías pregrabadas, duras y calculadas, han llenado todos los rincones de la inmensa nave gracias a los teclados de Liam Howlett, la guitarra de Olly Burden y la batería de Leo Crabtree, todo arropado por la voz del MC Maxim Reality, hoy destilada como un largo chillido.

'Thunder', presentada en L'Hospitalet con aires de dubstep, o 'Light Up The Sky' y sus bajos que hacen retumbar el esternón, decretaban un baile que cada uno ha asumido como podía, porque aquí la coordinación no se impone.

Las cabezas, muchas de ellas con gafas de sol por mascarón de proa, se balanceaban a la vez que llegaba 'Firestarter' y una maraña de láseres verdes invadía Fira Gran Via mientras las pantallas mostraban la silueta de Keith Flint, miembro de la banda fallecido en 2019.

En su debut en el festival, dato sorprendente teniendo en cuenta que los británicos tienen 36 años y el Sónar 33, tampoco han faltado himnos de su discografía de la talla de 'Invaders Must Die' o 'No Good (Start the Dance)', imposiciones maquineras limpias y directas.

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Para el cierre, con cierto aire nostálgico pese a la contundencia ruidosa que ya había tomado el Sónar, The Prodigy han optado por lanzar 'Breathe', 'Take Me to the Hospital', 'We Live Forever' y 'Out of Space', conclusión ravera para su show.

Ese mismo escenario ha tenido que cerrar durante una hora por problemas técnicos, por lo que la española Ogazón ha visto su espectáculo cancelado.

En paralelo, la norteamericana de origen ganés Akua no se ha andado por las ramas en el set que ha levantado en el Sónar Lab, un hard techno primigenio sin fisuras, cortante como una cuchilla con ganas de llegar hasta el fondo.

Esta DJ, afincada en Berlín, no ha tenido piedad del público que ha preferido su sesión al concierto de The Prodigy que "estaba pasando" a pocos metros de allí, y les ha hecho moverse en apnea, sin aliento, en una secuencia de un minimal vieja escuela.

Por su parte, doce años ha tardado WhoMadeWho en volver a los escenarios del Sónar. Más de una década en la que el trío danés, que este sábado ha sido uno de los cabezas del cartel de la cita barcelonesa, ha ascendido unos cuantos peldaños en el ránking de bandas de pop electrónico gracias a sus elegantes directos, ya sea ante las "hordas" de Coachella o bajo la atenta mirada de Ramsés en Abu Simbel, uno de sus bolos más comentados de su carrera.

Y precisamente con el tema que lleva el nombre de este templo, 'Abu Simbel', han comenzado este concierto de retorno que ha tenido algunos problemillas iniciales de sonido y la voz de Tomas Høffding, uno de los pilares del éxito de la banda, ha tardado en encontrar el tono.

WhoMadeWho practica una extraña receta de pop dirigido a la pista de baile, pero dotado a su vez de una curiosa y elegante pátina emocional: sí, quieres bailar, pero cierta melancolía groove te recorre el cuerpo mientras lo haces.

A eso se añade el carisma de Høffding, que con 'Hibernation', apenas la segunda canción de la noche, se ha bajado del escenario para mezclarse con el público, una comunión que el público de festivales agradece.

La "fórmula WMW" tiene sus cimientos en el falsete de Høffding, que junto al guitarrista Jeppe Kjellberg y al batería Tomas Barfod, transfieren una emoción melodramática a cada uno de sus temas de space y deep pop —'Flying Away' o 'Ember', que han sonado esta noche, serían un ejemplo claro— y que los daneses arman con un músculo casi roquero.

El trío ha aprovechado la presencia en Sónar de la productora turca Carlita, con la que han colaborado recientemente, para invitarla a subir al escenario cuando han interpretado 'Mind off', antes de cerrar con 'Miracle'.

La noche seguirá con 'Aura', el nuevo espectáculo de la mezcladora belga Amelie Lens, el house del australiano Dom Dolla o la innovación del británico Jooy Orbison, propuestas que servirán para cerrar esta primera edición unificada del Sónar por la que han desfilado más de 150.000 asistentes.