Roberto Sánchez afirma que Keiko Fujimori "gobierna" en Perú desde hace 10 años

"A nosotros nos preocupa porque la señora Keiko Fujimori gobierna hoy, hace 10 años que ha tomado todas las instituciones, esa es la verdad inobjetable", expresó el candidato del partido Juntos por el Perú, que enfrentó a la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en su cuarta postulación a la Presidencia.

Agregó que si Fujimori procede de un "árbol autoritario", pues "tendrá visiones autoritarias y nosotros protestamos democráticamente por que un sano desarrollo económico no viene de una vocación autoritaria y lesiva a los derechos humanos, la persecución política, no solamente a jueces, fiscales, sino a periodistas y líderes (sociales)".

En rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Lima, Sánchez dijo que están preparados para "dar respuesta política y social" a un eventual Gobierno de la lideresa del partido Fuerza Popular.

El candidato, que postuló en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), insistió en que "hay un poder autoritario que ha copado el sistema de justicia" y que su partido no comparte "esa visión autoritaria de la política", que incluye afectaciones a los derechos humanos.

"Nosotros decimos que hay un Gobierno parlamentario y con claridad decimos que lo dirige la señora Keiko Fujimori", subrayó Sánchez, a quien atribuyó en campaña ser la responsable del "caos" político de los últimos años con destituciones presidenciales consecutivas, que han llevado al país a tener ocho presidentes en diez años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que la campaña electoral ha sido "asimétrica" en perjuicio de su candidatura, pero que "no por eso vamos a bajar la bandera ni dejar de lidiar en el marco de nuestros derechos".

"Tenemos una bancada parlamentaria, una coalición parlamentaria de senadores y diputados, hay una opinión ciudadana y vamos a mantener vigente y de pie nuestro derecho a ejercer la ciudadanía", expresó Sánchez sobre los resultados de la elección legislativa que le otorgó a su partido 14 senadores y 32 diputados para el periodo 2026-2031.

Con el escrutinio al 99,64 %, Fujimori tiene el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, y con una diferencia entre ambos de 41.633 votos, cuando restan por escrutarse algo más de 60.000 votos.

No obstante, Sánchez ha anunciado que solicitará la anulación de la votación de los peruanos en el extranjero al considerar que se varió injustificadamente la forma de escrutar las actas del exterior, de modo que para esta segunda vuelta tuvieron que enviarse físicamente a Lima, lo que a su criterio se hizo también sin la debida cadena de custodia.

Si se anulase la votación en el exterior, el candidato de izquierda resultaría el vencedor, ya que ha sido el más votado en el territorio nacional, con el 50,11 % de los sufragios válidos frente al 49,89 % de Fujimori, con una diferencia entre ambos de 39.614 votos.