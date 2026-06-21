Abelardo de la Espriella se presenta como presidente electo de Colombia en su cuenta de X

"Presidente electo de Colombia por el movimiento Defensores de la Patria. Padre y Esposo. Patriota. Abogado. Empresario. Firme por la Patria", dice la descripción del ultraderechista en la cuenta @ABDELAESPRIELLA en X.

Luego, en un video publicado por la congresista republicana estadounidense María Elvira Salazar en X, De la Espriella aseguró: "Hoy Colombia ganó su partido más importante y para ganar el futuro y para resolver los problemas de Colombia necesitamos establecer una alianza muy cercana con los Estados Unidos".

Según el conteo preliminar, con el 99,91 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, suma 12.950.642 votos (49,65 %), y Cepeda, del Pacto Histórico, el partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, acumula 12.702.592 sufragios (48,70 %).

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio para confirmar el resultado de manera oficial.