Autoridad electoral colombiana pide tranquilidad tras resultado preliminar de elecciones

"Los procedimientos y las autoridades para resolver reclamaciones también están dadas por la ley. Yo quiero invitar a la ciudadanía para que tenga absoluta tranquilidad del proceso que ha venido avanzando", dijo Penagos en Bogotá al señalar que hoy mismo comienza el escrutinio que dará, posiblemente esta semana, el resultado definitivo de estas reñidas elecciones.

El registrador destacó que el conteo de los votos en las mesas fue realizado por cerca de 860.000 jurados de votación en presencia de testigos electorales de ambas campañas, quienes además tuvieron acceso a una plataforma habilitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para remitir fotografías de las actas y contrastar los resultados reportados por la Registraduría, organizadora de las votaciones.

En Colombia se conoce como escrutinio al procedimiento técnico y jurídico mediante el cual las autoridades electorales consolidan los resultados oficiales de una elección y es realizado por jueces y notarios.

A diferencia del preconteo, cuyos datos tienen carácter informativo y preliminar, el escrutinio tiene validez legal y permite verificar las cifras mesa por mesa, además de tramitar las reclamaciones e impugnaciones previstas en la legislación electoral.

Penagos explicó que tras la divulgación de los resultados de este domingo comenzó el escrutinio municipal, la primera fase del proceso.

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En esta etapa unas 2.992 comisiones escrutadoras integradas por cerca de 9.000 jueces y notarios revisan las actas electorales y resuelven las reclamaciones que puedan presentar las campañas.

Una vez concluya la revisión municipal, el proceso continuará con los escrutinios departamentales a cargo de los delegados del CNE y finalizará con el escrutinio nacional, en el que los magistrados de ese organismo consolidarán los resultados de todo el país y harán la declaratoria oficial del presidente electo.