Defensas antiaéreas rusas derriban 239 drones en ocho regiones y la península de Crimea

El parte de guerra precisa que los ucranianos atacaron las regiones fronterizas de Kursk, Briansk y Bélgorod, las sureñas de Rostov, Krasnodar y Adiguea, y también las de Ástrajan y Oriol.

Los aparatos no tripulados enemigos también golpearon objetivos en Crimea y en los mares Negro y Azov, señala la nota oficial.

Al menos cuatro personas murieron este domingo y cerca de una treintena resultaron heridas en un ataque ucraniano con drones contra Crimea, informaron las autoridades locales.

Según el canal de Telegram Astra, los aparatos no tripulados ucranianos golpearon una refinería en el puerto de Kerch, donde se habría declarado un incendio. Además, fragmentos de un dron habrían alcanzado también un edificio de viviendas.

A su vez, una persona murió y otra resultó herida el domingo en el ataque contra un transbordador que debía dirigirse a Crimea, según informaron las autoridades de la región rusa de Krasnodar, que también comunicaron un incendio en una terminal petrolera.