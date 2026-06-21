Egipto aborda con A.Saudí, Turquía y Pakistán crisis en O.Medio de cara a reunión en Suiza

Según un comunicado del ministerio de Exteriores egipcio, Abdelaty mantuvo sendas reuniones con los jefes de las diplomacias de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, y Turca, Hakán Fidan, antes del encuentro cuadrilateral.

Los tres ministros "intercambiaron opiniones sobre varios asuntos regionales, en particular la situación en la Franja de Gaza, Sudán y Libia, los últimos acontecimientos relacionados con Irán y la situación en el Cuerno de África", dijo la nota.

"Destacaron la importancia de mantener la coordinación y consulta conjuntas para contribuir al apoyo de la seguridad y la estabilidad en la región y fortalecer los esfuerzos para la resolución de crisis", añadió.

Este encuentro fue precedido el sábado por otro de los tres ministro con Massad Boulos, el asesor para África del presidente de EE.UU, Donald Trump, en la que "abordaron de la situación en Oriente Medio tras la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán.

Según Exteriores de egipto, los reunidos "hicieron hincapié en la importancia de aprovechar este importante avance para contribuir a reducir las tensiones y mejorar la seguridad y la estabilidad en la región".

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Egipto, Arabia Saudí, Turquía y Pakistán formaron el llamado Cuarteto de países que mediaron para alcanzar una salida negociada al conflicto entre EE.UU e Irán, iniciado a finales de febrero, y en el que medió también Catar.

Los jefes de las diplomacias de esos cuatro países han mantenido tres reuniones desde que comenzó la guerra, si bien Islamabad es la que llevó de forma directa los contactos entre Washington y Teherán que firmaron esta semana un memorando de entendimiento que abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final a la guerra.