Egipto y gigante emiratí firman alianza de 3.000 millones para proyecto urbano en El Cairo

"Hoy presenciamos un proyecto que representa una alianza entre los sectores privados egipcio y emiratí en la ciudad de Mada. Este proyecto, emprendido por dos grandes empresas de este importante sector, abarca 553 acres y representa una inversión superior a los 3.100 millones de dólares", indicó el primer ministro egipcio, Mustafa Madbuli, durante su discurso en la ceremonia de firma, recogido por la agencia estatal MENA.

Según medios egipcios, el acuerdo marca el primer desarrollo residencial integral de Majid Al Futtaim en Egipto, que amplía sus inversiones actuales en el país que antes eran de comercio minorista, entretenimiento y proyectos de uso mixto.

Majid Al Futtaim ha invertido cerca de 2.800 millones de dólares en Egipto desde su entrada en el mercado hace 27 años, aseguró su director ejecutivo, Ahmed Galal Ismail, en declaraciones recogidas por medios locales.

El proyecto forma parte de una ampliación de las inversiones del país del golfo Pérsico en Egipto, e impulsará "significativamente a aproximadamente 95 industrias y miles de fábricas, reflejando los amplios beneficios económicos de los proyectos de desarrollo urbano en diversos sectores", añadió Madbuli.

Así lo indicó tras las controversias en torno a la firma de proyectos inmobiliarios, donde algunos afirman que el gobierno se centra exclusivamente en el desarrollo inmobiliario, descuidando las visitas semanales a proyectos industriales, agrícolas y de otros sectores.

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"Si la implementación del proyecto se extiende durante varios años, estas fábricas generarán oportunidades de empleo para cientos de miles, incluso millones, de jóvenes egipcios y trabajadores, que prestarán servicios a este proyecto inmobiliario y a otros similares", aseguró el dirigente egipcio.

Madbuli sostuvo que los "proyectos inmobiliarios son uno de los pilares de la economía egipcia", mientras insistió en que Egipto es un "importante destino y centro del desarrollo de la región de Oriente Medio".

Por último, reafirmó "el compromiso del Estado de fomentar y apoyar estos proyectos, emprendidos en colaboración con sus hermanos en los Emiratos Árabes Unidos y otros países, y de proporcionar todas las facilidades necesarias para su éxito".