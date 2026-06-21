El ultraderechista De la Espriella, afín a Trump, es elegido presidente de Colombia

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, apoyado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue elegido mandatario de Colombia este domingo, tras derrotar por poco margen al candidato de la izquierda oficialista, según el conteo preliminar del balotaje por parte de la autoridad electoral.

En una de las votaciones más reñidas de la historia, el abogado sin experiencia política se impuso con un 49,6% de los votos sobre el senador Iván Cepeda (48,6%), aliado de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, de acuerdo al 99,5% del conteo previo de la entidad que organiza los comicios.

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En la primera vuelta también hubo poca diferencia

En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, que tuvo una participación del 57,88 %, De la Espriella, llamado ‘el Tigre’ por sus seguidores, obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda recibió 9,7 millones (40,98 %).

El Ministerio de Defensa movilizó a 408.000 miembros de las Fuerzas Militares y de Policía para garantizar la seguridad de las elecciones y evitar la interferencia de grupos armados ilegales, principalmente en algunas zonas rurales en las que hay denuncias de amenazas a los votantes y a la población civil en general.