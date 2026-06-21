Mundo
21 de junio de 2026 a la - 19:55

El ultraderechista De la Espriella, afín a Trump, es elegido presidente de Colombia

El candidato a la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella reacciona este domingo, en Barranquilla (Colombia). El ultraderechista de la Espriella ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia al obtener 12,9 millones de votos, una estrecha diferencia de 255.001 papeletas sobre el izquierdista Iván Cepeda.EFE
El candidato a la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella reacciona este domingo, en Barranquilla (Colombia). El ultraderechista de la Espriella ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia al obtener 12,9 millones de votos, una estrecha diferencia de 255.001 papeletas sobre el izquierdista Iván Cepeda.EFEMauricio Duenas Castaneda

En un histórico y reñido balotaje, el abogado de ultraderecha —respaldado por Donald Trump— se impuso por un estrecho margen ante el oficialista Iván Cepeda, marcando un giro político en el país tras el mandato de Gustavo Petro.

Por ABC Color

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, apoyado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue elegido mandatario de Colombia este domingo, tras derrotar por poco margen al candidato de la izquierda oficialista, según el conteo preliminar del balotaje por parte de la autoridad electoral.

En una de las votaciones más reñidas de la historia, el abogado sin experiencia política se impuso con un 49,6% de los votos sobre el senador Iván Cepeda (48,6%), aliado de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, de acuerdo al 99,5% del conteo previo de la entidad que organiza los comicios.

Lea más: Petro pide reforzar los mecanismos de transparencia electoral antes de la segunda vuelta

En la primera vuelta también hubo poca diferencia

En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, que tuvo una participación del 57,88 %, De la Espriella, llamado ‘el Tigre’ por sus seguidores, obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda recibió 9,7 millones (40,98 %).

El Ministerio de Defensa movilizó a 408.000 miembros de las Fuerzas Militares y de Policía para garantizar la seguridad de las elecciones y evitar la interferencia de grupos armados ilegales, principalmente en algunas zonas rurales en las que hay denuncias de amenazas a los votantes y a la población civil en general.