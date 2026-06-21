Estambul impone restricciones para impedir manifestaciones LGBT

Todas las reuniones, manifestaciones, declaraciones a la prensa, distribución de folletos, sentadas y actividades similares han quedado prohibidas por un periodo de 24 horas en los espacios públicos del distrito de Beyoglu, según informó hoy en un comunicado la oficina del gobernador de dicho barrio.

La nota oficial, que alude a convocatorias de concentración difundidas en redes sociales para esta noche con motivo del inicio de la Semana del Orgullo el lunes, destaca que la céntrica plaza de Taksim y sus alrededores permanecen blindadas con barreras desde la primera hora del sábado.

Además, varias de las principales vías de acceso al corazón de la megaurbe turca han sido cortadas al tráfico, según confirmó la Policía de Estambul.

Las restricciones incluyen el cierre de la avenida Istiklal y sus calles aledañas, y las autoridades advirtieron de que el tránsito vehicular y peatonal podría suspenderse por completo en la zona si fuera necesario.

Por su parte, el Metro de Estambul anunció ajustes temporales en el servicio de varias líneas, con el cierre de algunas estaciones desde las 10:00 hora local y hasta nuevo aviso.

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Estas medidas se anuncian dos días después de que las autoridades turcas bloquearan, alegando "razones de seguridad nacional y orden público", el acceso a 40 cuentas de la red social X vinculadas a asociaciones de defensa de los derechos de los homosexuales y colectivos feministas.

"Estas restricciones de acceso constituyen una práctica inaceptable que obstaculiza el ejercicio de los derechos de las personas LGTBI+ en un momento en que se intensifican la información y los llamamientos a participar en los eventos y marchas del Mes del Orgullo", denunció una alianza de 22 organizaciones de derechos humanos, entre ellas la filial turca de Amnistía Internacional.

Aunque la homosexualidad no es ilegal en Turquía, la marcha anual del Orgullo ha sido prohibida y reprimida de forma sistemática desde 2015 y el gobierno del islamista partido AKP del presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, ha adoptado posturas hostiles hacia la comunidad LGBT+.

Durante un discurso pronunciado el sábado ante una fundación educativa conservadora, Erdogan volvió a acusar al colectivo de amenazar a la "familia tradicional".

"Las instituciones que cohesionan a la sociedad y salvaguardan su futuro, en particular la familia, están siendo blanco de ciertos sectores (...). Estos mismos grupos están intentando inculcar en los jóvenes comportamientos desviados que van en contra de la naturaleza humana, como los asociados con las personas LGTB", declaró el jefe del Estado.

Pese a las restricciones y a las habituales detenciones policiales que empañan estas convocatorias, numerosos colectivos LGTBI+ mantienen continúan organizando actividades durante el mes de junio.

Al menos ocho personas fueron detenidas este sábado durante una marcha del Orgullo celebrada en Ankara, según denunciaron los organizadores del desfile en un comunicado en el que acusan al gubernamental AKP de espolear el odio contra las minorías sexuales y asfixiar sus derechos fundamentales.