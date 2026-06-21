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Justamente ellos, que desde que tomaron el poder hacen todo lo posible para que las instituciones solo funcionen a favor de sus intereses políticos y económicos.

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¿O quién hizo al abogado mau Hernán Rivas presidente del Jurado de Enjuiciamiento? ¿Y abogado de quién es el que le dictaba lo que debía hacer al fiscalito Cantero en un caso de alto contenido político?

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Lo que menos le importa al Patrão y su troupe de impresentables es que funcionen las instituciones, porque el día que lo hagan, se les habrá acabado la impunidad.

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En el aniversario de la jura de la Constitución, los cartistas deberían hacer un mea culpa por la vez que quisieron burlar la letra de la Carta Magna e incurrieron en un caso de terrorismo de Estado.

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Al mita’i soberbio de Santítere le avisamos que quienes lloran en este país son quienes no tienen atención adecuada a su salud, ni educación, ni seguridad.

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A él le importa un bledo, enfocado como está en hacerse rico, usando dinero público.

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El pueblo le ruega encarecidamente que no vaya a ningún partido más de la albirroja, por ser probado yetatore.

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Dicen que el mensaje del Patrão del otro día fue un pedido directo de la cabeza de la ministra. ¿Cumplirá Santi la orden?