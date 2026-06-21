Fujimori celebra victoria de De la Espriella: "Soplan nuevos tiempos para América Latina"

"Hace unas semanas me brindó su respaldo en un momento decisivo para el Perú. Hoy le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencida de que la defensa de la democracia, la libertad y el orden requiere líderes con convicción y coraje", señaló Fujimori.

"Sin duda, soplan nuevos vientos para América Latina. Un abrazo fraterno para todo el pueblo colombiano", agregó la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000).

La líder del partido fujimorista Fuerza Popular aguarda que se confirme su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada el 7 de junio, frente al izquierdista Roberto Sánchez, que postuló en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Los resultados en Perú todavía no han permitido declarar como ganadora a Fujimori dos semanas después de que se celebrara la votación.

Con el 99,68 % del escrutinio, Fujimori aventaja en cerca de 41.000 votos a Sánchez, cuando quedan unos 60.000 votos por contabilizarse, de actas pendientes de ser evaluadas por jurados electorales al haber sido impugnadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Colombia, con el 99,91 % del escrutinio preliminar, De la Espriella suma 12.950.642 votos (49,65 %), frente a los 12.702.592 sufragios (48,70 %) obtenidos por Iván Cepeda, del Pacto Histórico, una diferencia de 248.050 votos, resultado que tendrá que ser confirmado en el escrutinio definitivo.