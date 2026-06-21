Ghana dice que Alemania y Países Bajos le devolverán 2.000 objetos robados en colonialismo

En declaraciones publicadas en la red social Facebook que recogen este domingo medios locales, Ablakwa señaló que ambos países europeos hicieron el anuncio esta semana en una conferencia de alto nivel celebrada en la capital ghanesa, Accra, sobre la esclavitud de los africanos durante el comercio transatlántico de esclavos.

El Gobierno de Ghana "acoge con beneplácito el encomiable anuncio de los Países Bajos y Alemania (...) de que están dispuestos a devolver a Ghana cerca de 2.000 artefactos y objetos de importancia cultural que fueron saqueados", señaló el ministro.

Según Ablakwa, los embajadores de Países Bajos y Alemania presentaron un "catálogo de los tesoros que se devolverán" al presidente de Ghana, John Dramani Mahama.

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, también pidió disculpas por el papel de ese país en la esclavitud transatlántica y se comprometió a "ayudar a preservar los castillos que construyeron, como un esfuerzo de buena fe para evitar el borrado histórico, promover la verdad y garantizar que no se repita", reveló el jefe de la diplomacia ghanesa.

"Aplaudimos la conducta positiva en materia de restitución que estamos empezando a presenciar por parte de nuestros socios internacionales en Europa, desde la adopción de la histórica resolución de la ONU impulsada por Ghana", añadió.

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Ghana celebró del 17 al 19 de junio una conferencia de alto nivel para analizar los próximos pasos tras adoptar la ONU el pasado marzo una resolución histórica, que calificó el comercio transatlántico de esclavos como el "crimen más grave contra la humanidad".

Asistieron, entre otros, los presidentes de Ghana; Liberia, Joseph Boakai; Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah; y Senegal, Bassirou Diomaye Faye; así como la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y el presidente de la Comisión de la Unión africana, Mahamoud Ali Youssouf.

En una declaración, esos líderes exigieron "disculpas formales" y reparaciones a los antiguos países traficantes de esclavos africanos.

Aunque la trata transatlántica histórica terminó en el siglo XIX, en la actualidad persiste la esclavitud moderna, que se manifiesta en el trabajo forzado, la trata de personas, el matrimonio forzado, la explotación infantil y la esclavitud impuesta por el Estado.