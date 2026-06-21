Gobernadora de Chihuahua (México) pide no olvidar caso Rocha y defiende soberanía

En un video difundido en su cuenta de X, Campos afirmó que México vive “una crisis de confianza internacional” que, a su juicio, pone en riesgo el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y abre la puerta al debate sobre acciones unilaterales estadounidenses contra los cárteles en territorio mexicano.

“Estoy total en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices”, sostuvo la mandataria del estado fronterizo con Estados Unidos, investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por la presencia de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad en Chihuahua, en un intento por separar ese caso de su postura sobre Rocha Moya.

La controversia surgió tras un operativo antinarcóticos en Chihuahua en el que murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses identificados por medios como integrantes de la CIA, cuya participación operativa no había sido informada al Gobierno mexicano, según el gabinete de seguridad.

Pero Campos vinculó el debate de Rocha Moya con lo que llamó la decisión del “régimen morenista” de proteger a gobernantes y funcionarios señalados por la justicia estadounidense.

Aseguró que la soberanía “no se defiende con discursos”, sino “haciendo cumplir la ley” y cortando los nexos entre política y crimen organizado.

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“Amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices y que se investigue públicamente a los demás acusados”, expresó.

El pronunciamiento se produce después de que Washington solicitara la detención y extradición de Rocha Moya y de otros funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico, señalamientos ante los que el Gobierno mexicano ha pedido más pruebas y la FGR ha indicado que no ve elementos suficientes para una detención provisional urgente.

La gobernadora sostuvo que si México enfrentara una incursión extranjera o perdiera el T-MEC, la responsabilidad sería del Gobierno de Claudia Sheinbaum por “proteger a los señalados”, mientras el oficialismo ha acusado a la oposición de utilizar el caso con fines políticos y señala a Campos por presuntamente violar leyes nacionales y la soberanía nacional por permitir injerencias desde el exterior.