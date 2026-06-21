Irán busca en las negociaciones con EE.UU. lograr el fin de la guerra también en el Líbano

“La aplicación de cualquier acuerdo es más importante que su firma. Es decir, el proceso diplomático para alcanzar un resultado es un asunto, pero el seguimiento de la implementación es aún más importante”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en declaraciones a la agencia IRNA desde el lugar de las negociaciones en el complejo de Bürgenstock, Suiza.

Bagaei indicó que la delegación iraní iba a reunirse por la mañana con los representantes de Pakistán y Catar, como países mediadores, y que por la tarde se celebraría una reunión con Estados Unidos, con la presencia de los intermediarios, centrada en el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, tal como establece el artículo uno del memorando de entendimiento firmado el miércoles.

“Sabemos que este punto no se ha cumplido y que Estados Unidos no ha podido o no ha querido hacerlo. El régimen sionista continúa incumpliendo sus compromisos. Este es el principal tema de debate en las conversaciones de hoy”, afirmó.

Bagaei señaló además que el artículo 13 del memorando establece que el inicio de las negociaciones para un acuerdo final está condicionado al cumplimiento de cinco puntos, que, además del fin de la guerra, incluyen la reapertura del estrecho de Ormuz tanto por parte de Irán como de Estados Unidos, la posibilidad de que Irán venda su petróleo y productos derivados durante las conversaciones, y la liberación de sus activos congelados en el extranjero.

La delegación iraní, encabezada por el jefe negociador y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y en la que también figura el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, llegó anoche a Suiza, y este último se reunió este domingo con su homólogo suizo, Ignazio Cassis.

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El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, también llegó este domingo al país alpino para iniciar la primera ronda de negociaciones destinada a alcanzar un acuerdo definitivo.

Junto a los anfitriones suizos, participan como mediadores en las conversaciones delegaciones de alto nivel de Catar y Pakistán. En este último caso, han viajado a Suiza el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor, el mariscal de campo Asim Munir.

Washington y Teherán firmaron el miércoles el memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, que establece un periodo de 60 días para alcanzar un acuerdo final que incluya el programa nuclear iraní.

Las partes tenían previsto comenzar las negociaciones el viernes, pero Irán lo pospuso debido a los bombardeos israelíes contra el territorio libanés, que continuaron hasta el sábado por la tarde, ante lo que las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron el sábado el cierre del estrecho de Ormuz y advirtieron a los buques que no se acerquen al paso marítimo.