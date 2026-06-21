La congresista de EE.UU. Elvira Salazar celebra la victoria de De la Espriella

"Veo un país fuerte y libre, lleno de oportunidades, listo para convertirse en uno de los grandes ejemplos de éxito del hemisferio occidental", declaró la congresista, de origen cubano, en su red social X al referirse a De la Espriella, el candidato apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Salazar consideró que "hoy Colombia ganó su partido más importante: "Ahora es el momento de mostrarle al mundo todo lo que Colombia puede llegar a ser", añadió.

El abogado De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, aventajó este domingo en los comicios presidenciales al izquierdista Iván Cepeda, que reconoció el resultado preliminar aunque anunció la impugnación de 33.000 mesas de votación.

"¡Adelante, Colombia!", dijo la congresista estadounidense después de que De la Espriella se presentara como presidente electo en su cuenta de X.