Las delegaciones de Irán y EEUU llegan a Bürgenstock para el inicio de las negociaciones

También llegaron a ese complejo turístico situado a orillas del lago de Lucerna, cerrado al tráfico y rodeado de medidas de seguridad, las delegaciones de los países mediadores, Catar y Pakistán, esta última liderada por el primer ministro, Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor, el mariscal de campo Asim Munir.

La delegación de Irán, que también incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, llegó en la tarde-noche del sábado al aeropuerto de Zúrich, mientras que el avión en el que viajaba Vance, acompañado de su esposa, aterrizó en la mañana del domingo en la base aérea de Emmen, en las afueras de Lucerna.

El vicepresidente Vance, acompañado del enviado especial Steve Witkoff y del yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, mantuvo en la mañana un encuentro bilateral con el primer ministro pakistaní, en una sala del complejo turístico.

Las conversaciones darán comienzo este domingo, indicó el ministerio suizo en su cuenta de X, después de que el viernes se pospusieran por decisión de Irán, en protesta por los bombardeos israelíes en el sur del Líbano.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en declaraciones a la agencia IRNA desde el lugar de las negociaciones, indicó que la delegación iraní se reunirá por la mañana con los representantes de Pakistán y Catar, como países mediadores, y que por la tarde se celebrará una reunión con Estados Unidos con la presencia de los intermediarios.

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El objetivo de las conversaciones es entrar en detalle sobre la aplicación del memorando suscrito el 17 de junio, que daba a las partes 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el fin de la guerra que aborde también el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.

La televisión nacional suiza informó el sábado de que el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, también está presente en Bürgenstock.