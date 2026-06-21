Paz felicita a De la Espriella y dice que la región avanza hacia un "tiempo de libertad"

En un mensaje en X, el centrista Paz envió su felicitación a De la Espriella "por su triunfo en las urnas y al pueblo colombiano por una jornada democrática ejemplar".

"Nuestra región avanza con paso firme hacia un nuevo tiempo de libertad, democracia y progreso. Desde Bolivia le deseamos éxito en la gran responsabilidad que asume; seguiremos trabajando juntos por la integración y el bienestar de nuestros pueblos", expresó el mandatario, que lleva siete meses en la Presidencia boliviana.

Según el conteo preliminar de la segunda vuelta en Colombia, con el 99,91 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, suma 12.950.642 votos (49,65 %), y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro, acumula 12.702.592 sufragios (48,70 %).

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio para confirmar el resultado de manera oficial.

Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, el pasado 20 de mayo al considerar como una "injerencia" unas declaraciones de Petro, quien calificó como una "insurrección popular" las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia de Paz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El viernes, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, sostuvo que el Gobierno de Paz buscará restituir embajadores con Colombia una vez que se conozcan los resultados de la segunda vuelta presidencial.