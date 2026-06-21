Periodistas iberoamericanos reciben mañana el Premio Rey de España por historias de vida

Organizados por EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), estos galardones, que se conceden de forma anual desde 1983, están dotados con 10.000 euros.

El rey de España, Felipe VI, entregará los galardones de las seis categorías del certamen y también el Premio EFE.

Al escenario del auditorio de la Casa de América de Madrid subirán los galardonados, entre ellos Tai Nalon, directora ejecutiva de Aos Fatos, una organización de periodismo de verificación de Brasil premiada como mejor Medio de Comunicación de Iberoamérica por defender la verdad en tiempos de manipulación y conseguir retirar vídeos de sexualización de adolescentes en Meta y publicaciones engañosas en TikTok.

Los periodistas de la Cadena Ser (España) Aimar Bretos y Víctor Olazábal recogerán el de Periodismo Narrativo por el pódcast 'Asistolia, la muerte desde dentro', en el que abordan el óbito sin tapujos ni eufemismos.

Este año la categoría Medioambiental ha premiado "Pais de Incendiários", un trabajo que aborda el drama que encierran los incendios en Portugal, el país de la UE "que más arde", a cargo de los periodistas Sofia da Palma y Manuel Bivar de la revista Divergente (Portugal).

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Para realizar este trabajo recorrieron Portugal para captar un "retrato" del pirómano y las causas sociales y climáticas de los incendios, al igual que hizo el equipo de El Universal (México), junto a Lighthouse Reports y el Washington Post, en la frontera México-EEUU durante meses para crear 'Río Bravo: el caudal de los mil migrantes muertos'.

Este trabajo, que aborda los ahogamientos de migrantes que intentan cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos, ha sido galardonado con el premio de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria, que recogerán los periodistas Miriam Ramírez y Silber Meza.

En la categoría Cultural será la revista digital hondureña 'Contracultura' quien se lleve la condecoración por su proyecto de sacar Contracorriente, un salto al papel "en tiempos de IA" y una ventana cultural a Centroamérica.

Por último, el fotógrafo español Óscar Corral recogerá el premio de Fotografía por una imagen publicada en el diario El País (España) sobre la Huerta Sur valenciana durante la dana de octubre de 2024.

Los galardonados de estos premios internacionales, que están patrocinados por Veolia, Iryo y RIU Hotels & Resorts y cuentan con la colaboración de Casa de América y WAN IFRA, recibirán además de la dotación económica una escultura de bronce, obra de Joaquín Vaquero Turcios.

También se entregará en la misma ceremonia el Premio EFE, que tiene carácter honorífico y sin dotación económica, para distinguir el trabajo y el servicio público de los equipos profesionales de la Agencia EFE.

Recibirá este premio la delegada en Jerusalén, María Traspaderne, en representación de esta delegación de la Agencia EFE por el trabajo “ejemplar”, ejercer el periodismo "en condiciones muy complicadas” y por “aguantar el pulso muchos meses" durante la guerra en la Franja de Gaza, que comenzó el 7 de octubre de 2023 tras un ataque masivo de Hamás contra Israel.