Petro abre la puerta a reconocer una victoria de De la Espriella tras los escrutinios

"Si Abelardo es realmente después de los escrutinios el nuevo presidente cometerá un grave error al echar para atrás las reformas conseguidas y las que estaban en trámite", escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario hizo la afirmación en un extenso mensaje publicado después de conocerse los resultados preliminares del preconteo que dan a De la Espriella 12,9 millones de votos (49,66 %) frente a los 12,7 millones de apoyos (48,70 %) que obtuvo el izquierdista Iván Cepeda, su candidato.

Aunque la diferencia en el preconteo de la Registraduría Nacional (autoridad electoral) es de 0,96 puntos porcentuales, Petro asegura que el margen es de "alrededor de 0,3 puntos porcentuales y esa cifra siempre se ha superado en los escrutinios" por lo que llamó a abogados y simpatizantes de su sector político a acompañar ese proceso en todo el país.

"Hay que dar esta nueva batalla por la democracia y la libertad", afirmó Petro, quien sostuvo que "más de 33.000 mesas están ya impugnadas" y pidió revisar también la votación en Estados Unidos, donde de la Espriella obtuvo el 80,83 % de los votos y las mesas que, según él, pudieron verse afectadas por cambios en direcciones IP de los servidores utilizados para el preconteo y el escrutinio.

El jefe de Estado también denunció una supuesta campaña de desinformación en su contra, aseguró que dejará el poder el 7 de agosto con una situación económica personal más precaria que cuando llegó al Gobierno en 2022 y afirmó que su vida está "altamente amenazada" por sus posiciones políticas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque defendió el legado de su Administración y atribuyó el resultado electoral a factores como la compra de votos, la "injerencia extranjera" o la desinformación, Petro señaló que el proyecto político de la izquierda colombiana deberá reorganizarse si finalmente se confirma la derrota de Cepeda.

"Si eso pasa, solo basta esperar organizados para pasar a la etapa de la unidad popular", manifestó.

Petro terminó su mensaje expresando su deseo de que los escrutinios "encuentren la verdad".