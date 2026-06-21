Rusia lanza un ataque nocturno contra Ucrania con cuatro misiles y un centenar de drones

"En la noche del 21 de junio (desde las 18:00 del 20 de junio) el enemigo atacó con dos misiles balísticos Iskander-M/S-400 desde la región de Vorónezh y dos misiles aerobalísticos Kinzhal (zona de lanzamiento: espacio aéreo de la región de Riazán)", detalló la publicación.

Los drones, que incluían aparatos no tripulados de tipo Shahed, Gerbera, Italmas y dispositivos réplica Parody, entre otros, despegaron desde las regiones rusas de Oriol, Kursk, Briansk, Milérovo, Primorsko-Ajtarsk y desde la Crimea ocupada.

Según datos preliminares, un total de 96 drones fueron derribados o neutralizados a través de métodos de guerra electrónica sobre el norte, sur, este y centro de Ucrania, afirmó la Fuerza Aérea.

"Se registraron en seis emplazamientos (impactos) de misiles balísticos y de seis drones de ataque, así como la caída de fragmentos en cinco emplazamientos. Se está clarificando la información sobre los dos misiles aerobalísticos", concluyó el parte.

Por otra parte, las autoridades de la región ucraniana central de Poltava informaron de la muerte de dos personas -una cuyo cuerpo fue encontrado bajo los escombros y otra que falleció en el hospital- a consecuencia de un ataque con drones que se produjo el sábado por la tarde contra una zona industrial.

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Además, 13 personas han resultado heridas, entre ellas seis menores de edad, mientras que el ataque también causó numerosos daños materiales y produjo una interrupción del suministro eléctrico, que los técnicos tratan aún ahora de restablecer.